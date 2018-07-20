"Шкода цього хлопця": Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти (відео)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники телеведучої чекають не дочекаються запуску нового шоу

Популярна телеведуча і "ревізор" Ольга Фреймут продовжує інтригувати своїх шанувальників швидким виходом нового шоу, задум якого досить унікальний. Так, в рамках нового проекту під назвою "ОЛЯ", Фреймут розшукує і навідується "в гості" до своїх хейтерів. Тобто людям, які залишали під її відео або постами в соцмережах погані відгуки про неї саму. Ведуча намагається розібратися з конкретним кривдником, чому він чи вона так думає.

Показати перші випуски нового шоу Фреймут обіцяє вже в кінці літа 2018. А поки що лише підігріває інтерес публіки до проекту, показуючи короткі відео-уривки.

В одному з останніх подібних тізерів Фреймут знаходить хлопця-хейтера, якого телеведуча зустріла... з поїзда.

Так, на відео показано, як збентежений хлопець виходить з вагона. Його відразу ж поспішає обіймати Оля з букетом квітів. Ведуча для такого приводу покликала оркестр і справжню групу підтримки.

"Ви точно на мене чекали?" – дивується шокований хлопець.

Публікація від FreimutOlia (@freimutolia) 13 Липня 2018 в 3:39 PDT

Оля Фреймут зустріла на вокзалі свого кривдника (відео: instagram.com/freimutolia)

Підписників Фреймут тізер нового проекту розділив на два табори. Деякі не розуміють, в чому сенс проекту. А деякі підтримують свою улюбленицю.

"Нічого не маю проти Олі. Я не зрозумів в чому сенс шоу", - пише vasiliok_ogoniok.

"Я не можу дочекатися! Дуже люблю її! Рада, що вона повернулася на Новий канал", - зазначає olenka.zhurbenko.

"Ахаххаа, оце так везунчик", - посміхається inna_vir.

"Пацан в шоці", - підкреслює valeria_chizhevskaya.

Скріншот коментарів instagram.com/freimutolia

Оля Фреймут під час зйомок нового шоу (фото: instagram.com/oliashow)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Оля Фреймут навідалася до своєї кривдниці прямо під час роботи.

Так, телеведуча прийшла в аптеку, де працює дівчина, і напряму запитала у неї, чи правда, що та вважає Фреймут "конченою".

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