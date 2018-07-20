"Жаль этого парня": Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы (видео)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники телеведущей ждут не дождутся запуска нового шоу

Популярная телеведущая и "ревизор" Ольга Фреймут продолжает интриговать своих поклонников скорым выходом нового шоу, задумка которого весьма уникальна. Так, в рамках нового проекта под названием "ОЛЯ", Фреймут разыскивает и наведывается "в гости" к своим хейтерам. То есть людям, которые оставляли под ее видео или постами в соцсетях плохие отзывы о ней самой. Ведущая старается разобраться с конкретным обидчиком, почему он или она так думает.

Показать первые выпуски нового шоу Фреймут обещает уже в конце лета 2018. А пока что лишь подогревает интересе публики к проекту, показывая короткие видео-отрывки.

В одном из последних подобных тизеров Фреймут находит парня-хейтера, которого телеведущая встретила… с поезда.

Так, на видео показано, как обескураженный парень выходит из вагона. Его сразу же спешит обнимать Оля с букетом цветом. Ведущая для такого повода позвала оркестр и настоящую группу поддержки.

"Вы точно меня ждали?" – удивляется шокированный парень.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 13 Июл 2018 в 3:39 PDT

Оля Фреймут встретила на вокзале своего обидчика (видео: instagram.com/freimutolia)

Подписчиков Фреймут тизер нового проекта разделил на два лагеря. Некоторые не понимают, в чем смысл проекта. А некоторые свою любимицу поддерживают.

"Ничего не имею против Оли. Я не понял в чем смысл шоу", - пишет vasiliok_ogoniok.

"Я не могу дождаться! Очень люблю ее! Рада, что она вернулась на Новый канал", - отмечает olenka.zhurbenko.

"Ахаххаа, оце так везунчик", - улыбается inna_vir.

"Пацан в шоке", - подчеркивает valeria_chizhevskaya.

Скриншот комментариев instagram.com/freimutolia

Оля Фреймут во время сьемок нового шоу (фото: instagram.com/oliashow)

Напомним, ранее STYLER писал, как Оля Фреймут наведалась к своей обидчице прямо во время работы.

Так, телеведущая пришла в аптеку, где работает девушка, и напрямую спросила у нее – правда ли, что та считает Фреймут "конченой".

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