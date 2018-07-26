"Жара": Каменських роздяглася в Азербайджані (фото)

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка вирішила позасмагати біля басейну

Відома українська виконавиця Настя Каменських (NK), яка активно виступає в Росії, засвітилася в леопардовому купальнику біля басейну в столиці Азербайджану. Відповідні відео з'явилися в Instagram Stories зірки.

З 26 по 30 липня в Баку проходить музичний фестиваль "Жара". На відкритті крім інших артистів виступить і Настя Каменських.

На відео, опублікованому зіркою, Каменських в цільному купальнику з леопардовим принтом з глибоким декольте.

Скріншоти (instagram.com/kamenskux)

Скріншоти (instagram.com/kamenskux)

Також зірка показала один зі своїх костюмів, в якому вийде на сцену фестивалю.

Скріншот (instagram.com/kamenskux)

Скріншот (instagram.com/ilona_ku)

Варто відзначити, що в заході беруть участь багато українських співаків і співачок: Ані Лорак, Світлана Лобода, Анна Седокова, Попат з гуртом Mozgi, дует "Время и Стекло", Макс Барських, Микита Алексєєв та інші.

Скріншот поста (instagram.com/zharafest)

Скріншот поста (instagram.com/zharafest)

Скріншоти (instagram.com/zharafest)

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Скріншоти (instagram.com/annasedokova)

До речі, Каменських блиснула ультрастильним вбранням в Баку.

Що ви не знали про NК? (Відео: STYLER.rbc.ua)