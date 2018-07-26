"Жара": Каменських роздяглася в Азербайджані (фото)

Зірка вирішила позасмагати біля басейну
Відома українська виконавиця Настя Каменських (NK), яка активно виступає в Росії, засвітилася в леопардовому купальнику біля басейну в столиці Азербайджану. Відповідні відео з'явилися в Instagram Stories зірки.
З 26 по 30 липня в Баку проходить музичний фестиваль "Жара". На відкритті крім інших артистів виступить і Настя Каменських.
На відео, опублікованому зіркою, Каменських в цільному купальнику з леопардовим принтом з глибоким декольте.
Скріншоти (instagram.com/kamenskux)
Скріншоти (instagram.com/kamenskux)
Також зірка показала один зі своїх костюмів, в якому вийде на сцену фестивалю.
Скріншот (instagram.com/kamenskux)
Скріншот (instagram.com/ilona_ku)
Варто відзначити, що в заході беруть участь багато українських співаків і співачок: Ані Лорак, Світлана Лобода, Анна Седокова, Попат з гуртом Mozgi, дует "Время и Стекло", Макс Барських, Микита Алексєєв та інші.
Скріншот поста (instagram.com/zharafest)
Скріншот поста (instagram.com/zharafest)
Скріншоти (instagram.com/zharafest)
Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)
Скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)
Скріншоти (instagram.com/annasedokova)
До речі, Каменських блиснула ультрастильним вбранням в Баку.
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