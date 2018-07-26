"Все дело в шляпе": Каменских сверкнула ультра стильным нарядом в Баку

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских призналась, что так и не смогла выспаться по прилету в Баку

Поп-исполнительница Настя Каменских приятно удивила своих instagram-фанов очень стильным нарядом, который она выбрала для поездки в Баку. Отметим, что с 26 по 30 июля в Баку проходит музыкальный фестиваль "Жара". Сегодня, 26 июля, открывать мероприятие будет в том числе и Настя Каменских.

Перед вылетом в Азербайджан Настя поделилась с поклонниками фото в столичном аэропорту, на которых она позирует в новом образе. Так, на Каменских – широкие черные брючки, клетчатый пиджак классического кроя, кроссовки. В новом образе певицы особое внимание привлекают аксессуары. К примеру, огромная брошь-крокодил на лацкане пиджака. А также широкополая шляпа бежевого цвета на завязках.

"Лечу в Баку на фестиваль "Жара", - подписала снимок Настя Каменских.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы отметили, что этот образ ей к лицу. Смотрится действительно стильно.

"Настенька! Вы заметно похудели! Красивая очень. Пямо, тростиночка", - пишет ksunyakssss.

"Прикольная шляпа", - отмечает saniazub83.

"Удачи тебе на фестивале и вообще. Молодец!" – желает viktorya7859.

Скриншот поста: instagram.com/kamenskux

Каменских похвасталась новым нарядом (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом Настя сообщила, что прибыла в отель лишь в 2:30 ночи. И проспала всего четыре часа.

"Сон для меня – самое важное. Я проспала 4 часа и еле вообще хожу. У меня сегодня очень ответственный день. Много выступлений. Я чувствую недомогание", - призналась Каменских.

"Если бы надо было, чтобы меня пытали, то мне просто нужно не давать спать. И все! Я сломаюсь, умру там… Потому что это сила", - подытожила певица.

Фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, лето у певицы выдалось очень насыщенным на различные музыкальные события. Напомним, что ранее Каменских посетила фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходил в Юрмале, Латвия.

Посещение Настей этого фестиваля запомнилось двумя "нашумевшими" новостями. Так, в Юрмале Каменских вскружила фанов очень откровенным ретро-образом, показавшись в экстремально коротких шортах-трусиках.

Также в интервью местному изданию Каменских приятно порадовала фанов словами про Украину. Певица назвала Украину безумно талантливой страной.

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