"Вся справа в капелюсі": Каменських блиснула ультра стильним вбранням у Баку

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зізналася, що так і не змогла виспатися по прильоту в Баку

Поп-співачка Настя Каменських приємно здивувала своїх instagram-фанів дуже стильним вбранням, який вона обрала для поїздки в Баку. Зазначимо, що з 26 по 30 липня в Баку проходить музичний фестиваль "Жара". Сьогодні, 26 липня, відкривати захід буде в тому числі і Настя Каменських.

Перед вильотом в Азербайджан Настя поділилася з шанувальниками фото в столичному аеропорту, на яких вона позує в новому образі. Так, на Каменських – широкі чорні брюки, картатий піджак класичного крою, кросівки. У новому образі співачки особливу увагу привертають аксесуари. Наприклад, величезна брошка-крокодил на лацкані піджака. А також крислатий капелюх бежевого кольору на зав'язках.

"Лечу в Баку на фестиваль "Жара", - підписала знімок Настя Каменських.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки зазначили, що цей образ їй до лиця. Виглядає дійсно стильно.

"Настуся! Ви помітно схудли! Дуже красива. Пямо, тростиночка", - пише ksunyakssss.

"Прикольний капелюх", - зазначає saniazub83.

"Удачі тобі на фестивалі і взагалі. Молодець!" – бажає viktorya7859.

Скріншот поста: instagram.com/kamenskux

Каменських похвалилася новим вбранням (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому Настя повідомила, що прибула в готель лише о 2:30 ночі. І проспала всього чотири години.

"Сон для мене – найважливіше. Я проспала 4 години і взагалі ледве ходжу. У мене сьогодні дуже відповідальний день. Багато виступів. Я відчуваю нездужання", - зізналася Каменських.

"Якщо б треба було, щоб мене катували, то мені просто потрібно не давати спати. І все! Я зламаюся, помру там... Тому що це сила", - підсумувала співачка.

Фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, літо у співачки видався дуже насиченим на різні музичні події. Нагадаємо, що раніше Каменських відвідала фестиваль Лайми Вайкуле "Рандеву", який проходив в Юрмалі, Латвія.

Відвідування Настею цього фестивалю запам'ятався двома "гучними" новинами. Так, в Юрмалі Каменських запаморочила фанів дуже відвертим ретро-образом, поставши в екстремально коротких шортах-трусиках.

Також в інтерв'ю місцевому виданню Каменських приємно порадувала фанів словами про Україну. Співачка назвала Україну шалено талановитої країною.

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