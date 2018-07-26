"Жара": Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Звезда решила позагорать у бассейна
Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая активно выступает в России, засветилась в леопардовом купальнике у бассейна в столице Азербайджана. Соответствующие видео появились в Instagram Stories звезды.
С 26 по 30 июля в Баку проходит музыкальный фестиваль "Жара". На открытии помимо других артистов выступит и Настя Каменских.
На видео, опубликованном звездой, Каменских в цельном купальнике с леопардовым принтом с глубоким декольте.
Скриншоты (instagram.com/kamenskux)
Скриншоты (instagram.com/kamenskux)
Также звезда показала один из своих костюмов, в котором выйдет на сцену фестиваля.
Скриншот (instagram.com/kamenskux)
Скриншот (instagram.com/ilona_ku)
Стоит отметить, что в мероприятии участвуют много украинских певцов и певиц: Ани Лорак, Светлана Лобода, Анна Седокова, Попат с группой Mozgi, дуэт "Время и Стекло", Макс Барских, Никита Алексеев и другие.
Скриншоты (instagram.com/zharafest)
Скриншот поста (instagram.com/zharafest)
Скриншот поста (instagram.com/zharafest)
Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)
Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)
Скриншоты (instagram.com/annasedokova)
Кстати, Каменских сверкнула ультрастильным нарядом в Баку.
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