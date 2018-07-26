"Жара": Каменских разделась в Азербайджане (фото)

STYLER Звёзды 26.07.2018 - 22:14
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux) Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда решила позагорать у бассейна

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая активно выступает в России, засветилась в леопардовом купальнике у бассейна в столице Азербайджана. Соответствующие видео появились в Instagram Stories звезды.

С 26 по 30 июля в Баку проходит музыкальный фестиваль "Жара". На открытии помимо других артистов выступит и Настя Каменских.

На видео, опубликованном звездой, Каменских  в цельном купальнике с леопардовым  принтом с глубоким декольте.

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншоты (instagram.com/kamenskux)

 
 
 
&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
 
 

Скриншоты (instagram.com/kamenskux)

Также звезда показала один из своих костюмов, в котором выйдет на сцену фестиваля.

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншот (instagram.com/kamenskux)

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншот (instagram.com/ilona_ku)

Стоит отметить, что в мероприятии участвуют много украинских певцов и певиц: Ани Лорак, Светлана Лобода, Анна Седокова, Попат с группой Mozgi, дуэт "Время и Стекло", Макс Барских, Никита Алексеев и другие.

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
 

Скриншоты (instagram.com/zharafest)

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншот поста (instagram.com/zharafest)

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншот поста (instagram.com/zharafest)

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)

Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
&quot;Жара&quot;: Каменских разделась в Азербайджане (фото)
 

Скриншоты (instagram.com/annasedokova)

Кстати, Каменских сверкнула ультрастильным нарядом в Баку.

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Теги:  фестиваль,  Настя Каменских