"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга

Комік повідомив, що його друг пожовтів

Відомий український комік Володимир Зеленський записав відео, в якому висловив побоювання за здоров'я свого друга Євгена Кошового. Запис Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Зеленський побажав шанувальникам доброго ранку і повідомив, що у нього ранок абсолютно не добрий. Він зазначив, що почувається не дуже добре, але висловив припущення, що його друг Євген Кошовий відчуває себе ще гірше і пояснив чому.

"Побачивши свого друга, близького, я зрозумів, що мені не так вже й погано. Жека, одужуй! Нехай піде ця жовтизна. Цей гірчичний колір твоїй лисині не йде. Загалом, жовте – не твоє. Цілую", - сказав Зеленський.

Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 27 Чер 2018 в 2:17 PDT

Користувачі спочатку дуже злякалися за здоров'я Кошового, а потім оцінили жарт Володимира Зеленського.

"Блін, так не можна. Всі ж подумали, що щось серйозне сталося", - написала подруга Зеленського Олена Кравець.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

"О кадри. Обожнюю вас і ваш гумор", "Жека оцінить, нормально зафролил", - написали шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

"Справжній друг, переживаєш",- підтримали фани Зеленського.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, Зеленський потішив фанів знімком з відпочинку на морі.

Володимир Зеленський поділився в мережі забавним фото з відпочинку на морі. Артист опублікував в Instagram кадр, зроблений ще у 2015-му році, на якому він зображений з друзями-колегами.

Цей знімок менше ніж за годину зібрав кілька десятків тисяч лайків. На фото зірки позують студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, Міка Фаталов, Степан Казанін та Юрій Корявченков, який також відомий як Юзик.

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