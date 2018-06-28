"Жінка не може жити з петлею на шиї": Єфросиніна відверто розповіла про психологічне насильство

Зірка поділилася з жінками порадою

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що колись страждала від психологічного насильства з боку чоловіків. Зірка розповіла, як це подолати. Порадою вона поділилася в інтерв'ю журналу ELLE.

"Сучасна жінка не може жити з петлею на шиї. Вона, як їй здається, закохуючись або тікаючи від мами з татом, виходить заміж і хоче далі розвиватися, носити дитину в слінгу, і ходити з нею на роботу або на йогу. А не всім чоловікам це подобається", - зазначила ведуча.

Вона розповіла, що напередодні провела опитування в Instagram: "Ви можете на будь-яку тему поговорити зі своїм чоловіком?". За її словами, 75% відповіли "так". Однак в особисті повідомлення багато написали ведучій, що "поговорити можуть, але їх не почують".

"Слава Богу, я не стикалася з фізичним насильством. Однак з психологічним зіткнутися довелося. До знайомства з чоловіком Тимуром практично всі відносини закінчувалися руйнівно для моєї психіки. Мені розбивали серце, мене кидали, зраджували, ображали. Переспати з товстенькою зіркою було метою багатьох романів, увійти зі мною під руку в світське суспільство і кинути - теж було частиною моєї життєвої драми", - розповіла Єфросиніна

"Тому я знаю, як чоловіки принижують жінку в її тендітному і кришталевому стані - стані закоханості. Знаю, як вони можуть на це все величезним черевиком наступити і розчавити в крихту", - зазначила вона.

На думку зірки, потрібно виселяти типові стереотипи з чоловіків. Вона розповіла історію з життя зі своїм чоловіком.

"Мені дуже допоміг Тимур. Я добре пам'ятаю один ранок, коли ми ще зустрічалися. Я була в гарному настрої і зробила йому на сніданок омлет з овочами. Я накрила на стіл. Не доторкаючись до тарілки, він піднімає очі і каже: "Сідай ". Перше, про що я подумала, як будь-яка нормальна жінка: напевно, щось не так з омлетом. пригоріло! Або несмачно. А він каже: "Маша, якщо тобі не подобається готувати, то можеш цього не робити. Прогодуємось", - згадала ведуча.

"І всі 16 років, які ми прожили, я вдячна йому за ці слова. Коли у нас є час, то ми готуємо разом, іноді залучаючи дітей. Якщо часу немає, ми можемо кудись піти", - зізналася Єфросиніна.

До речі, Маша Єфросиніна підкорила мережу кумедним відео свого сина.

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