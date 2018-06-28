"Женщина не может жить с петлей на шее": Ефросинина откровенно рассказала о психологическом насилии

Звезда поделилась с женщинами советом

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что когда-то страдала от психологического насилия со стороны мужчин. Звезда рассказала, как это преодолеть. Советом она поделилась в интервью журналу ELLE.

"Современная женщина не может жить с петлей на шее. Она, как ей кажется, влюбляясь или сбегая от мамы с папой, выходит замуж и хочет дальше развиваться, носить ребенка в слинге и ходить с ним на работу или на йогу. А не всем мужчинам это нравится", – отметила ведущая.

Она рассказала, что накануне провела опрос в Instagram: "Вы можете на любую тему поговорить со своим мужем?". По ее словам, 75% ответили "да". Однако в личные сообщения многие написали ведущей, что "поговорить могут, но их не услышат".

"Слава Богу, я не сталкивалась с физическим насилием. Однако с психологическим столкнуться довелось. До знакомства с мужем Тимуром практически все отношения заканчивались разрушительно для моей психики. Мне разбивали сердце, меня бросали, предавали, обижали. Переспать с толстенькой звездой было целью многих романов, войти со мной под руку в светское общество и бросить - тоже было частью моей жизненной драмы", - рассказала Ефросинина

"Поэтому я знаю, как мужчины унижают женщину в ее хрупком и хрустальном состоянии – состоянии влюбленности. Знаю, как они могут на это все огромным ботинком наступить и раздавить в крошку", – отметила она.

По мнению звезды, нужно выселять типичные стереотипы из мужчин. Она рассказала историю из жизни со своим супругом.

"Мне очень помог Тимур. Я хорошо помню одно утро, когда мы еще встречались. Я была в хорошем настроении и сделала ему на завтрак омлет с овощами. Я изощрилась, накрыла на стол. Не притрагиваясь к тарелке, он поднимает глаза и говорит: "Садись". Первое, о чем я подумала, как любая нормальная женщина: наверное, что-то не так с омлетом. Пригорел! Или невкусно. А он говорит: "Маша, если тебе не нравится готовить, то можешь этого не делать. Прокормимся", - вспомнила ведущая.

"И все 16 лет, которые мы прожили, я благодарна ему за эти слова. Когда у нас есть время, то мы готовим вместе, иногда привлекая детей. Если времени нет, мы можем куда-то пойти", – призналась Ефросинина.

Кстати, Маша Ефросинина покорила сеть забавным видео своего сына.

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