"Живий, здоровий": Олександр Розенбаум спростував чутки про свою хворобу

Фото: Олександр Розенбаум (instagram.com/rozenbaum.ru)

Співак повідомив про те, де зараз знаходиться

Відомий російський музикант Олександр Розенбаум повідомив, що у нього немає онкологічних захворювань. Про це співак написав на своїй сторінці в Instagram.

Популярний російський бард Олександр Розенбаум повідомив, що у нього немає раку і ні в якій онкологічної лікарні він не лежав. І на даний момент співак чудово себе почуває і зараз перебуває у відпустці.

"Шановні друзі, прекрасно себе почуваю. Ніколи не спростовував желтопузі газети, не опускався до цього, але в даному випадку хочу заспокоїти своїх шанувальників. Живий, здоровий, прекрасно себе почуваю. На даний момент у відпустці. Ні про яку онкологію і мови бути не може. Тьху, тьху, тьху", - написав Олександр Розенбаум на своїй сторінці.

Скріншот фото (instagram.com/rozenbaum.ru)

Шанувальники співака зраділи такій новині та побажали барду міцного здоров'я і довгих років життя.

"Будьте здорові, Олександр Якович!", "Вам відмінного настрою! Напишуть ж, ідіоти", "Хто там каркає? І приписує людям страшні хвороби? А ви не боїтеся, що з вашої каркалкой онкологія станеться? Ідіоти просто", - написали фанати в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/rozenbaum.ru)

Нагадаємо, про хворобу Олександра Розенбаума розповів Йосиф Кобзон у популярному телешоу в РФ "Пусть говорят" на Першому каналі.

Він зізнався, що багатьом знайомим відомим знаменитостям радив клініку, де сам проходить обстеження на Каширці.

"Буйнова, Розенбаума лікували там же. Крутого там оглядали після Америки", - сказав артист.

Відео: РБК-Україна