"Жив, здоров": Александр Розенбаум опроверг слухи о своей болезни

Фото: Александр Розенбаум (instagram.com/rozenbaum.ru)

Певец сообщил о том, где сейчас находится

Известный российский музыкант Александр Розенбаум сообщил, что у него нет онкологических заболеваний. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Популярный российский бард Александр Розенбаум сообщил, что у нет рака и ни в какой онкологической больнице он не лежал. И на данный момент певец прекрасно себя чувствует и сейчас находится в отпуске.

"Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу", - написал Александр Розенбаум на своей странице.

Скриншот фото (instagram.com/rozenbaum.ru)

Поклонники певца обрадовались такой новости и пожелали барду крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Будьте здоровы, Александр Яковлевич!", "Вам отличного настроения! Напишут же, идиоты", "Кто там каркает? И приписывает людям страшные болезни? А вы не боитесь, что с вашей каркалкой онкология случится? Идиоты просто", - написали фанаты в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/rozenbaum.ru)

Напомним, о болезни Александра Розенбаума рассказал Йосиф Кобзон в популярном телешоу в РФ "Пусть говорят" на Первом канале.

Он признался, что многим знакомым известным знаменитостям советовал клинику, где сам проходит обследование на Каширке.

"Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки", - сказал артист.

Видео: РБК-Украина