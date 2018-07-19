Кобзон раскрыл детали: у главного российского барда нашли рак

Фото: Иосиф Кобзон (iosifkobzon.ru)

Иосиф Кобзон сам на протяжении нескольких лет борется с заболеванием

Известный российский бард Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием. Об этом рассказал его коллега Иосиф Кобзон в популярном телешоу в РФ "Пусть говорят" на Первом канале.

В программе "Я тебя никому не отдам! Жены великих борются за жизнь мужей" Иосиф Кобзон сообщил некоторые детали по поводу состояния здоровья исполнителя. Он заметил, что многим знакомым известным знаменитостям советовал клинику, где сам проходит обследование.

Видео: эфир "Пусть говорят" от 18.07.2018 (youtube.com/Пусть говорят)

"Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки", - сказал артист.

Отметим, что еще в 2005 году самому Иосифу Кобзону диагностировали рак.

"Когда мы вышли от доктора, я смотрю и так пытаюсь улыбнуться. Она говорит: "Ну что, папуля?". Я говорю: "Ну что, что тебе можно сказать, чтобы тебя рассмешить? Куколка, у меня рак". Я думаю, ну сейчас будет истерика, она упадет в обморок… И вдруг она говорит: "Да ты что?". Я говорю: "Да. К сожалению". Она говорит: "Ну что, будем лечить"", - поделился со зрителями в эфире Кобзон.

Напомним, Иосиф Кобзон 18 июня был госпитализирован в одну из больниц столицы России. Стало известно, что 80-летний артист самостоятельно обратился в московский онкоцентр.

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