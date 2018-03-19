Зіанджа розповіла, як її батьки відреагували на зміну статі (відео)

Співачка-трансгендер розговорилася про особисте

Учасниця восьмого сезону шоу Голос країни Зіанджа відверто розповіла про свою трансформацію. В інтерв'ю Артему Гагаріна, який веде рубрику BACKSTAGE в рамках вокального проекту, вона повідомила, як батьки відреагували на її рішення змінити стать.

"Вони були в шоці! Але потім взяли мене такою, яка я є", - зізналася співачка.

Відео: перевтілення Бориса Апреля (video.rbc.ua)

"Що їм залишається робити?! - додала Зіанджа. - Батьки живуть в Криму, я туди не їжджу, ми зустрічаємося на нейтральній території".

Також вона відверто розповіла, чому вирішила піти з шоу-бізнесу на такий тривалий термін у десять років.

"Я була такою маленькою дитиною, мені потрібно було подорослішати. Я набралася досвіду, освоїла нові професії. Тепер я людина з вищою економічною освітою", - поділилася вона.

Зіанджа повідомила, що крім отримання вищої освіти, рік прожила в ізоляції в китайських горах. І це був її вибір - вона вирішила втекти від соціуму, читати книги, дивитися фільми, писати пісні і насолоджуватися собою.

Фото: Артем Гагарін і Зіанджа (прес-служба)

Період відлюдництва закінчився і Зіанджа повідомила, що після участі у восьмому сезоні шоу Голос країни хотіла б спробувати себе в ролі актриси і ведучої розважального шоу.

Відео: Артем Гагарін зустрівся з Зіанджею і поставив несподівані питання (Youtube/Голос країни)

Зазначимо, що на етапі "вокальних боїв" суперником Зіанджи став Олексій Баклан, який на "сліпих прослуховуваннях" своїм виконанням хіта групи Rammstein підкорив серця тренерів.

На головній вокальної сцені країни пара виконала хіт Lana Del Rey "Summertime sadness" і вразила зіркових тренерів і прихильників проекту, але зірковий тренер вокалістів Потап віддав перевагу дівчині-трансгендеру.

Відео: Зіанджа vs. Олексій Баклан – "Summertime Sadness" (Youtube/Голос країни)

Таким чином виступ артистки глядачі телеканалу "1+1" побачать у наступному етапі проекту "нокаути".

Нагадаємо, Зіанджа зізналася, що мріє про сім'ю та дітей.