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"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)

STYLERЗірки        27.06.2018 - 16:08
Фото: МакЅим (facebook.com maksim.music.ru)
Фото: МакЅим (facebook.com maksim.music.ru)

Співачка взяла безстрокову творчу відпустку

Популярна у 2000-х російська співачка Марина Абросімова, відома під псевдонімом МакЅим, після 12 років творчої діяльності йде у безстрокову відпустку через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє "СтарХит".

Артистка більше не може гастролювати і виступати. Однак вона не прощається з шанувальниками назавжди, і після відновлення має намір знову зайнятися творчою діяльністю.

Фото: МакЅим (facebook.com maksim.music.ru)

Через погіршення самопочуття співачці довелося скасувати заплановані концерти у кількох російських містах і пропустити щорічну зустріч з шанувальниками у свій день народження.

Представники співачки її стан поки не коментують. Вони запевнили, що приводів для серйозного занепокоєння немає.

Фото: МакSим (facebook.com maksim.music.ru)

Зазначається, що точна дата повернення співачки на сцену поки невідома.

Під час творчої відпустки вона хоче приділяти більше уваги присвячувати дочкам - дев'ятирічній Олександрі та трирічній Марії.

Повідомляється, що перед тимчасовим відходом зі сцени МакЅим презентує кліп на пісню "Здесь и сейчас". Відео представлять найближчим часом.

Нагадаємо, що співачка в 2017 році поповнила базу "Миротворця" за незаконний виступ у анексованому Росією Криму.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

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Теги: співачка, российские артисты
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