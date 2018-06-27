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"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 16:08
Фото: МакSим (facebook.com maksim.music.ru)
Фото: МакSим (facebook.com maksim.music.ru)

Певица взяла бессрочный творческий отпуск

Популярная в 2000-х российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, после 12 лет творческой деятельности уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает "СтарХит".

Артистка больше не может гастролировать и выступать. Однако она не прощается с поклонниками навсегда, и после восстановления намерена снова заняться творческой деятельностью.

Фото: МакSим (facebook.com maksim.music.ru)

Из-за ухудшения самочувствия певице пришлось отменить запланированные концерты в нескольких российских городах и пропустить ежегодную встречу с поклонниками в свой день рождения.

Представители певицы ее состояние пока не комментируют. Они заверили, что поводов для серьезного беспокойства нет.

Фото: МакSим (facebook.com maksim.music.ru)

Отмечается, что точная дата возвращения певицы на сцену пока неизвестна.

Во время творческого отпуска она хочет уделать больше внимания посвящать дочерям -  девятилетней Александре и трехлетней Марии.

Сообщается, что перед временным уходом со сцены МакSим презентует клип на песню "Здесь и сейчас". Видео представят в ближайшее время.

Напомним, что певица в 2017 году пополнила базу "Миротворца" за незаконное выступление в аннексированном Россией Крыму.

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

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Теги: певица, российские артисты
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