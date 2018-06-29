Знамениту голлівудську актрису заарештували на марші проти Трампа

Вона протестувала проти антиімміграційної політики президента США

Знамениту американську актрису Сьюзан Сарандон заарештували на марші проти антиімміграційного політики президента Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це зірка написала на своїй сторінці в Twitter.

"Арештована. Залишайтеся сильними. Продовжуйте боротися, - написала 71-річна актриса.

Пост Сарандон супроводила хештегом "непокора жінок".

Фото: Сьюзан Сарандон (facebook.com/Susan-SARANDON)

Актриса стала однією із понад 500 жінок, яких напередодні затримали на марші проти політики Трампа в Вашингтоні поруч з будівлею міністерства юстиції.

Протестуючі надягли одяг з фольги і закликали припинити міграційну політику, при якій в США відбирали дітей у нелегальних мігрантів.

Скріншот пост (twitter.com/SusanSarandon)

Сьюзан Сарандон відома глядачам ролями в таких фільмах, як "Голод", "Іствікські відьми", "Дархемський бик", "Мачуха", "Мрець іде" та інших.

Раніше повідомлялося, що відома голлівудська актриса госпіталізована відразу після виходу з в'язниці.

За день до інциденту актриса вела себе не зовсім адекватно, і її рідні викликали поліцейських і лікарів. Актриса побила співробітників екстрених служб, коли ті хотіли її вгамувати. Хізер відправили спочатку в лікарню, а потім заарештували.

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