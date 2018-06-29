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Знаменитую голливудскую актрису арестовали на марше против Трампа

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 22:55
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Она протестовала против антииммиграционной политики президента США

Знаменитую американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали на марше против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом звезда написала на своей странице в Twitter.

"Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться, — написала 71-летняя актриса.

Пост Сарандон сопроводила хештегом "неподчинение женщин".

Фото: Сьюзан Сарандон (facebook.com/Susan-SARANDON)

Актриса стала одной из более чем 500 женщин, которых накануне задержали на марше против политики Трампа в Вашингтоне рядом со зданием министерства юстиции. 

Протестующие надели одежду из фольги и призывали прекратить миграционную политику, при которой в США отбирали детей у нелегальных мигрантов. 

Скриншот поста (twitter.com/SusanSarandon)

Сьюзан Сарандон известна зрителям ролями в таких фильмах, как "Голод", "Иствикские ведьмы", "Дархэмский бык", "Мачеха", "Мертвец идет" и других.

Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса госпитализирована сразу после выхода из тюрьмы.

За день до инцидента актриса вела себя не совсем адекватно, и ее родные вызвали полицейских и врачей. Актриса избила сотрудников экстренных служб, когда те хотели ее унять. Хизер отправили сначала в больницу, а затем арестовали.

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Теги: актриса, арест, Дональд Трамп
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