Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж

STYLER Зірки 17.07.2018 - 22:33
Скріншот фото (instagram.com/rozhdenanusi) Скріншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Артист змінився до невпізнання

Відомий український співак і колишній учасник шоу Холостяк 8, Рожден Анусі вирішив змінити свій зовнішній вигляд. Відповідні фотографії з'явилися в соціальній мережі Instagram, пише "Сьогодні".

Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж

Скріншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Рожден Анусі після закінчення проекту Холостяк 8 почав активно розвивати свою кар'єру співака. Він багато гастролює, а також вирішив кардинально змінити свій зовнішній вигляд.

Співак обрізав своє густе волосся практично налисо і змінив свій стиль одягу. З красивого ловеласа він перетворився в хуліганистого музиканта.

Як відзначають шанувальники Анусі, йому дуже підходить такий вигляд.

Фотографії, які опублікували в Instagram різні дівчата, були зроблені під час гастролей Анусі.

Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж
Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж
Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж
Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж
Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж
 

Скріншот фото (instagram.com)

До речі, Рожден Анусі пояснив свій вибір в фіналі шоу Холостяк 8.

Артист відповів на всі нападки фанатів і сказав, що той вибір, який він зробив – йому по душі.

"Хто б що не говорив, тільки нам вирішувати, як нам далі будувати своє життя. Кожен має право на свою думку, але я зробив вибір, і він мені по душі. Коли у кожного з вас трапиться ситуація, де вам доведеться вибирати, не слухайте чужі думки, будьте собою і проживайте своє життя з щастям в руці!" - написав Рожден Анусі.

Переможницею шоу стала Іванна.

Відео: STYLER.rbc.ua

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Теги:  Холостяк,  співак,  имидж