Знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж

Скріншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Артист змінився до невпізнання

Відомий український співак і колишній учасник шоу Холостяк 8, Рожден Анусі вирішив змінити свій зовнішній вигляд. Відповідні фотографії з'явилися в соціальній мережі Instagram, пише "Сьогодні".

Скріншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Рожден Анусі після закінчення проекту Холостяк 8 почав активно розвивати свою кар'єру співака. Він багато гастролює, а також вирішив кардинально змінити свій зовнішній вигляд.

Співак обрізав своє густе волосся практично налисо і змінив свій стиль одягу. З красивого ловеласа він перетворився в хуліганистого музиканта.

Як відзначають шанувальники Анусі, йому дуже підходить такий вигляд.

Фотографії, які опублікували в Instagram різні дівчата, були зроблені під час гастролей Анусі.

Скріншот фото (instagram.com)

До речі, Рожден Анусі пояснив свій вибір в фіналі шоу Холостяк 8.

Артист відповів на всі нападки фанатів і сказав, що той вибір, який він зробив – йому по душі.

"Хто б що не говорив, тільки нам вирішувати, як нам далі будувати своє життя. Кожен має право на свою думку, але я зробив вибір, і він мені по душі. Коли у кожного з вас трапиться ситуація, де вам доведеться вибирати, не слухайте чужі думки, будьте собою і проживайте своє життя з щастям в руці!" - написав Рожден Анусі.

Переможницею шоу стала Іванна.

Відео: STYLER.rbc.ua