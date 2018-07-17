Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж

STYLER Звёзды 17.07.2018 - 22:33
Скриншот фото (instagram.com/rozhdenanusi) Скриншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Артист изменился до неузнаваемости

Известный украинский певец и бывший участник шоу Холостяк 8, Рожден Ануси решил изменить свой внешний вид. Соответствующие фотографии появились в социальной сети Instagram, пишет "Сегодня".

Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж

Скриншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Рожден Ануси после окончания проекта Холостяк 8 начал активно развивать свою карьеру певца. Он много гастролирует, а также решил кардинально сменить свой внешний вид.

Певец остриг свои густые волосы практически налысо и изменил свой стиль одежды. Из красивого ловеласа он превратился в хулиганистого музыканта.

Как отмечают поклонники Ануси, ему очень подходит такой стиль.

Фотографии, которые опубликовали в Instagram разные девушки, были сделаны во время гастролей Ануси.

Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж
Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж
Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж
Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж
Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж
 

Скриншот фото (instagram.com)

Кстати, Рожден Ануси объяснил свой выбор в финале шоу Холостяк 8.

Артист ответил на все нападки фанатов и сказал, что тот выбор, который он сделал – ему по душе.

"Кто бы что не говорил, только нам решать, как нам дальше строить свою жизнь. Каждый имеет право на свое мнение, но я сделал выбор, и он мне по душе. Когда у каждого из вас случится ситуация, где вам придется выбирать, не слушайте чужие мысли, будьте собой и проживайте свою жизнь со счастьем в руке!" - написал Рожден Ануси.

Победительницей шоу стала Иванна.

Видео: STYLER.rbc.ua

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