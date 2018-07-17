Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж

Артист изменился до неузнаваемости
Известный украинский певец и бывший участник шоу Холостяк 8, Рожден Ануси решил изменить свой внешний вид. Соответствующие фотографии появились в социальной сети Instagram, пишет "Сегодня".
Скриншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)
Рожден Ануси после окончания проекта Холостяк 8 начал активно развивать свою карьеру певца. Он много гастролирует, а также решил кардинально сменить свой внешний вид.
Певец остриг свои густые волосы практически налысо и изменил свой стиль одежды. Из красивого ловеласа он превратился в хулиганистого музыканта.
Как отмечают поклонники Ануси, ему очень подходит такой стиль.
Фотографии, которые опубликовали в Instagram разные девушки, были сделаны во время гастролей Ануси.
Скриншот фото (instagram.com)
Кстати, Рожден Ануси объяснил свой выбор в финале шоу Холостяк 8.
Артист ответил на все нападки фанатов и сказал, что тот выбор, который он сделал – ему по душе.
"Кто бы что не говорил, только нам решать, как нам дальше строить свою жизнь. Каждый имеет право на свое мнение, но я сделал выбор, и он мне по душе. Когда у каждого из вас случится ситуация, где вам придется выбирать, не слушайте чужие мысли, будьте собой и проживайте свою жизнь со счастьем в руке!" - написал Рожден Ануси.
Победительницей шоу стала Иванна.
Видео: STYLER.rbc.ua