Знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж

Скриншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Артист изменился до неузнаваемости

Известный украинский певец и бывший участник шоу Холостяк 8, Рожден Ануси решил изменить свой внешний вид. Соответствующие фотографии появились в социальной сети Instagram, пишет "Сегодня".

Скриншот фото (instagram.com/rozhdenanusi)

Рожден Ануси после окончания проекта Холостяк 8 начал активно развивать свою карьеру певца. Он много гастролирует, а также решил кардинально сменить свой внешний вид.

Певец остриг свои густые волосы практически налысо и изменил свой стиль одежды. Из красивого ловеласа он превратился в хулиганистого музыканта.

Как отмечают поклонники Ануси, ему очень подходит такой стиль.

Фотографии, которые опубликовали в Instagram разные девушки, были сделаны во время гастролей Ануси.

Скриншот фото (instagram.com)

Кстати, Рожден Ануси объяснил свой выбор в финале шоу Холостяк 8.

Артист ответил на все нападки фанатов и сказал, что тот выбор, который он сделал – ему по душе.

"Кто бы что не говорил, только нам решать, как нам дальше строить свою жизнь. Каждый имеет право на свое мнение, но я сделал выбор, и он мне по душе. Когда у каждого из вас случится ситуация, где вам придется выбирать, не слушайте чужие мысли, будьте собой и проживайте свою жизнь со счастьем в руке!" - написал Рожден Ануси.

Победительницей шоу стала Иванна.

Видео: STYLER.rbc.ua