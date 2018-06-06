Зірка "Великий маленької брехні" зізналася, чому хотіла відмовитися від акторської кар'єри

Шейлін Вудлі думала, що хоче займатися чимось іншим

Американська модель і актриса Шейлін Вудлі, відома роллю матері-одиначки в міні-серіалі каналу HBO "Велика маленька брехня", зізналася, що хотіла відмовитися від акторської кар'єри перед участю в шоу. Про це повідомляє видання The Edit.

"У якийсь період, прямо перед "Великою маленькою брехнею", в моєму житті настав момент, коли я опинилася в глухому куті; я відчувала, що настав час зайнятися чимось іншим. Я подзвонила своїм агентам і сказала: "Будь ласка, не надсилайте мені більше сценарії; мені потрібно повивчати інші можливості". Вони поставилися з розумінням і справді не надсилали мені нічого майже рік - до "Великої маленької брехні"", - зізналася Вудлі.

Артистка зазначила, що не відразу погодилася на зйомки в серіалі. "Не знаю, хто вирішив послати мені сценарій, але спочатку я просто сказала "спасибі, я як і раніше не зацікавлена". А потім я прочитала сценарій, закохалася в нього, мені подзвонила Лора Дерн, з якої я працювала у фільмі "Винні зірки", і це стало фінальним аргументом", - додала вона.

Нагадаємо, що зірка "Зоряних війн" страждає від уваги фанатів.