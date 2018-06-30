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Зірка Голлівуду завела собі сторінку в Instagram: перше фото

STYLERЗірки        30.06.2018 - 13:42
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

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Знаменита голлівудська актриса Джулія Робертс завела собі сторінку в Instagram і опублікувала свої перші знімки.

Знаменита голлівудська зірка Джулія Робертс завела особисту сторінку в Instagram. Раніше у актриси не було облікового запису в соціальній мережі і фотографії з'являлися тільки в фан-спільнотах.

Першу фотографію Джулія Робертс опублікувала 27 червня. На фотографії сама актриса, у милих шортах і свитшоті з написом Love. Вона позує, сидячи на траві, а на обличчі в неї – фірмова посмішка.

За неповні три дні у актриси з'явилося вже майже 650 тисяч передплатників. А перша фотографія зірки набрала майже 270 тисяч лайків.

Скріншот фото (instagram.com/juliaroberts)

Другу фотографію Робертс опублікувала день тому. Це чорно-білий знімок, на якому голлівудська зірка позує зі стилістом Елізабет Стюарт. Жінки рекламують футболки з написом "You can't make everyone happy. Youre not an avocado" ("Ти не можеш зробити всіх щасливими. Ти не авокадо").

Скріншот фото (instagram.com/juliaroberts)

Схожа фотографія є і на сторінці Елізабет.

"Нам з Джулією так подобається!", - підписала фотографію Стюарт, маючи на увазі, напевно, написи на футболках.

Скріншот фото (instagram.com/elizabethstewart)

У записі Джулії Робертс ця фотографія набрала майже 200 тисяч лайків.

До речі, нещодавно Джулія Робертс побувала на таємному весіллі знаменитої актриси Гвінет Пелтроу.

Відома американська актриса Гвінет Пелтроу і продюсер Бред Фолчак планують урочисто відсвяткувати весілля вже скоро в Нью-Йорку. При цьому також є інформація, що пара вже зіграла таємне весілля в Лос-Анджелесі, замасковане під вечірку на честь заручин.

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Теги: зірка, актриса, Джулія Робертс
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