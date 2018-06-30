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Звезда Голливуда завела себе страничку в Instagram: первое фото

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 13:42
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Аккаунт быстро набирает популярность

Знаменитая голливудская актриса Джулия Робертс завела себе страничку в Instagram и опубликовала свои первые снимки.

Знаменитая голливудская звезда Джулия Робертс завела личную страничку в Instagram. Ранее у актрисы не было аккаунта в социальной сети и фотографии появлялись только в фан-сообществах.

Первую фотографию Джулия Робертс опубликовала 27 июня. На фотографии сама актриса, в милых шортах и свитшоте с надписью Love. Она позирует, сидя на траве, а на лице у нее – фирменная улыбка.

 За неполные три дня у актрисы появилось уже почти 650 тысяч подписчиков. А первая фотография звезды набрала почти 270 тысяч лайков.

Скриншот фото (instagram.com/juliaroberts)

Вторую фотографию Робертс опубликовала день назад. Это черно-белый снимок, на котором голливудская звезда позирует со стилистом Элизабет Стюарт. Женщины рекламируют футболки с надписью "You cant make everyone happy. Youre not an avocado" ("Ты не можешь сделать всех счастливыми. Ты не авокадо"). 

Скриншот фото (instagram.com/juliaroberts)

Похожая фотография есть и на странице Элизабет.

"Нам с Джулией так нравится это!", - подписала фотографию Стюарт, имея ввиду, наверное, надписи на футболках.

Скриншот фото (instagram.com/elizabethstewart)

В аккаунте Джулии Робертс эта фотография набрала почти 200 тысяч лайков.

Кстати, недавно Джулия Робертс побывала на тайной свадьбе знаменитой актрисы Гвинет Пэлтроу.

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу и продюсер Брэд Фолчак планируют торжественно отпраздновать свадьбу уже скоро в Нью-Йорке. При этом также есть информация, что пара уже сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, замаскированную под вечеринку в честь помолвки.

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Теги: звезда, актриса, Джулия Робертс
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