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Зірка "Дуже дивних справ" розповів про своє психічне захворювання

STYLERЗірки        12.06.2018 - 16:54
Фото: кадр з серіалу "Дуже дивні справи"
Фото: кадр з серіалу "Дуже дивні справи"

Батьки відправили Девіда Харбора до психіатричної лікарні

Актор Девід Харбор, відомий завдяки ролі в серіалі "Дуже дивні справи", розповів, що в юності батьки відправили його проходити лікування в психіатричній лікарні. Артист зізнався, що в 25 років у нього діагностували біполярний розлад і він переніс маніакальний епізод. Про це повідомляє видання SELF.

Актор розповів, що зловживав алкоголем, а пізніше почав боротися з алкоголізмом і захопився релігією. Він зізнався, що одного разу він відчув, що у нього є "прямий зв'язок" з Богом і у нього "раптово з'явилися відповіді на всі питання".

Харбор зазначив, що не приймав наркотики або інші речовини для "розширення свідомості". "Найцікавіше, що мені вони були навіть не потрібні - я раптом усвідомив, що у мене є здатність бачити "ельфів"в кімнаті, якщо я дійсно дозволю собі їх бачити. Все скінчилося тим, що мої батьки відвезли мене в психіатричну лікарню", - підкреслив він.

Артист сказав, що в психіатричній лікарні йому діагностували біполярний розлад і прописали необхідні препарати. Харбор додав, що вже навчився жити з цим діагнозом, але періодично проходить курс лікування.

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Теги: сериалы, актор, Заболевание, психбольница
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