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Звезда "Очень странных дел" рассказал о своем психическом заболевании

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 16:54
Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"
Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"

Родители отправили Дэвида Харбора в психбольницу

Актер Дэвид Харбор, известный благодаря роли в сериале "Очень странные дела",  рассказал, что в юности родители отправили его проходить лечение в психбольнице.  Артист признался, что в 25 лет у него диагностировали биполярное расстройство и он перенес маниакальный эпизод. Об этом сообщает издание SELF.

Актер рассказал, что злоупотреблял алкоголем, а позже начал бороться с алкоголизмом и увлекся католицизмом. Он признался, что однажды он почувствовал, что у него есть "прямая связь" с Богом и у него "внезапно появились ответы на все вопросы".

Харбор отметил, что не принимал наркотики или другие вещества для "расширения сознания". "Самое интересное, что мне они были даже не нужны – я вдруг осознал, что у меня есть способность видеть "эльфов" в комнате, если я действительно разрешу себе их видеть. Все кончилось тем, что мои родители отвезли меня в психбольницу", - подчеркнул он. 

Артист сказал, что в психбольнице ему диагностировали биполярное расстройство и прописали необходимые препараты. Харбор добавил, что уже научился жить с этим диагнозом, но периодически проходит курс лечения.

Напомним, что стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел.

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Теги: сериалы, актер, Заболевание, психбольница
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