Зірка "Сексу у великому місті" планує стати губернатором Нью-Йорка

Синтія Ніксон серйозно зайнялася політикою

Актриса Синтія Ніксон, відома роллю Міранди Хоббс в серіалі "Секс у великому місті", планує балотуватися на пост губернатора Нью-Йорка. Про це повідомляє New York Times, посилаючись на офіційну сторінку артистки.

Актриса опублікувала передвиборний ролик, в якому пояснила, чому вона вирішила стати губернатором. "Я ніколи не жила в іншому місці. Я росла тут з матір'ю в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі. Нью-Йорк - місце, де я виросла і де сама виховую своїх дітей", - сказала вона.

"Я хочу стати губернатором, так як я люблю цей штат і впевнена, що можна добитися значного прогресу. Нам потрібен Нью-Йорк, який принесе користь багатьом, а не обраним", - заявила Ніксон.

Нагадаємо, що Синтія Ніксон є прихильником Демократичної партії США і активно відстоює права осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації. Вибори пройдуть восени 2018 року.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD