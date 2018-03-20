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Звезда "Секса в большом городе" планирует стать губернатором Нью-Йорка

STYLERЗвёзды        20.03.2018 - 16:31
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Синтия Никсон серьезно занялась политикой

Актриса Синтия Никсон, известная ролью Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе",  планирует баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на официальную страницу артистки.

Также актриса опубликовала предвыборный ролик, в котором объяснила, почему она решила стать губернатором. "Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — место, где я выросла и где сама ращу своих детей", — сказала она.

"Я хочу стать губернатором, так как я люблю этот штат и уверена, что можно добиться значительного прогресса. Нам нужен Нью-Йорк, который принесет пользу многим, а не избранным", - заявила Никсон.

Напомним, что Синтия Никсон является сторонником Демократической партии США и активно отстаивает права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Выборы пройдут осенью 2018 года.

 

Напомним, что Анджелина Джоли рассказала, каких людей считает сексуальными.

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Теги: Секс и город, губернатор, выборы, актриса
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