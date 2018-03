Звезда "Секса в большом городе" планирует стать губернатором Нью-Йорка

Синтия Никсон серьезно занялась политикой

Актриса Синтия Никсон, известная ролью Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе", планирует баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на официальную страницу артистки.

Также актриса опубликовала предвыборный ролик, в котором объяснила, почему она решила стать губернатором. "Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — место, где я выросла и где сама ращу своих детей", — сказала она.

"Я хочу стать губернатором, так как я люблю этот штат и уверена, что можно добиться значительного прогресса. Нам нужен Нью-Йорк, который принесет пользу многим, а не избранным", - заявила Никсон.

Напомним, что Синтия Никсон является сторонником Демократической партии США и активно отстаивает права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Выборы пройдут осенью 2018 года.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD