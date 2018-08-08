Зірка серіалу "Друзі" переніс серйозну операцію

Кадр із серіалу "Друзі" (YouTube/Favorite Videos)

Актор нещодавно був госпіталізований в лікарню

Відомий американо-канадський актор Меттью Перрі, найбільш відомий по ролі Чендлера в популярному комедійному телесеріалі "Друзі", переніс складну операцію на шлунку. Про це повідомляє dailymail.co.uk.

Кілька днів тому актор був госпіталізований в Лос-Анджелесі, США. 48-річному Перрі провели операцію на шлунково-кишковому тракті. Зараз актор перебуває під наглядом лікарів і проходить курс відновлення після хірургічного втручання.

За словами представника Перрі, актор дякує шанувальникам за занепокоєння, однак просить не порушувати межі його особистого життя. Представник додав, що актор почувається краще і йде на поправку.

19 серпня Меттью Перрі виповниться 49 років.

У 1997 році Перрі отримав травму, катаючись на лижах. Тоді лікарі прописали йому сильнодіючий знеболювальний - вікодин, від якого у актора з'явилася залежність. Він тричі проходив курси реабілітації - в 1997, 2001 і 2011 роках.

У перерві між лікуваннями він захворів панкреатитом. Тоді актор сильно схуд. Лікарі повідомляли, що настільки важкий стан був викликаний зловживанням алкоголем і наркотиками.

Перрі визнавав, що саме через свою залежність не може згадати велику частину роботи в серіалі "Друзі". Він регулярно пив горілку і приймав таблетки.

"Я не міг зупинитися. Зрештою, все стало так погано, що я вже не міг приховати це", - говорив актор.

Нагадаємо, зірка серіалу "Друзі" розповіла про продовження культового шоу.

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