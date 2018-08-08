Звезда сериала "Друзья" перенес серьезную операцию

Кадр из сериала "Друзья" (YouTube/Favorite Videos)

Актер недавно был госпитализирован в больницу

Известный американо-канадский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в популярном комедийном телесериале "Друзья", перенес сложную операцию на желудке. Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Несколько дней назад актер был госпитализирован в Лос-Анджелесе, США. 48-летнему Перри провели операцию на желудочно-кишечном тракте. Сейчас актер находится под наблюдением врачей и проходит курс восстановления после хирургического вмешательства.

По словам представителя Перри, актер благодарит поклонников за беспокойство, однако просит не нарушать границы его личной жизни. Представитель добавил, что актер чувствует себя лучше и идет на поправку.

19 августа Мэттью Перри исполнится 49 лет.

В 1997 году Перри получил травму, катаясь на лыжах. Тогда врачи прописали ему сильнодействующее обезболивающее - викодин, от которого у актера появилась зависимость. Он трижды проходил курсы реабилитации - в 1997, 2001 и 2011 годах.

В перерыве между лечениями он заболел панкреатитом. Тогда актер сильно похудел. Врачи сообщали, что столь тяжелое состояние было вызвано злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Перри признавал, что именно из-за своей зависимости не может вспомнить большую часть работы в сериале "Друзья". Он регулярно пил водку и принимал таблетки.

"Я не мог остановиться. В конце концов, все стало так плохо, что я уже не мог скрыть это", - говорил актер.

Напомним, звезда сериала "Друзья" рассказала о продолжении культового шоу.

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