Зірка "Трьох мушкетерів" знаходиться у важкому стані

Кадр з фільму "д'артаньян і три мушкетери"

Відома актриса страждає хворобою Альцгеймера

Відома радянська і російська актриса театру і кіно Маргарита Терехова, яка зіграла Міледі в знаменитому фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери" 1978 року, знаходиться у важкому стані. Актриса вже тривалий час страждає хворобою Альцгеймера. Дочка Терехової розповіла про стан здоров'я 75-річної артистки. Про це повідомляє Starhit.ru.

"Мама перестала говорити. Вона стала як дитинка. Така мила, зворушлива дівчинка, практично не має зв'язку з цим світом!" – розповіла Ганна Терехова.

Фото: Маргарита Терехова (instagram.com/starhit.ru)

У артистки двоє дітей - дочка Анна і син Олександр, та двоє онуків - Михайло Добринін і Віра Терехова.

Скріншот поста (instagram.com/starhit.ru)

Трисерійний фільм "Д'Артаньян і три мушкетери" 1978 року був знятий на Одеській кіностудії режисером Георгієм Юнгвальд-Хилькевичем. Терехова, яка зіграла роль Міледі, була визнана секс-символом радянського кіно. Останній раз актриса виконала роль у 2005 році, у фільмі "Чайка", в якому також виступила в ролі режисера і сценариста.

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