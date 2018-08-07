Зірку "Таксі" побили в Москві: з'явилося фото актора після бійки

Фото: Самі Насері (GettyImages)

Самі Насері в ході бійки отримав фінгал

Знаменитого французького актора Самі Насері, який незаконно відвідував окупований Росією Крим, побили в барі в Москві. У мережі з'явилося фото 57-річного актора з гематомою під оком. Відповідний знімок був опублікований на Telegram-каналі Mash.

"Насері після бійки в московському барі. Ну, принаймні, оригінальний сувенір з Росії, а не ці ваші магнітики", - з іронією написали в мережі.

Фото: Саїд Насері (t.me/breakingmash)

Також в Mash оприлюднили відео, на якому чоловік, який побив зірку фільму "Таксі", розповідає про події.

"Кривдник Семі Насері розповідає, за що побив актора. Коротко: француз вів себе як бидло. Судячи з фотографії Олега, Семі ще легко відбувся", - зазначили в повідомленні.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Скріншот (t.me/breakingmash)

Раніше з'явилися деталі сутички.

"Актор відпочивав у барі "Войс" зі своїм братом, злегка перепив, після чого почався класичний московський (чи цілком собі паризький) махач. Самі кілька разів потрапили по обличчю, а також по руці - коли він намагався захиститися від ударів. Насері відправився додому, проспався і вже наступного ранку поїхав в лікарню, де йому обробили всі його травми", - повідомили в Mash.

Раніше повідомлялося, що відомого французького актора-"кримнашиста" побили в Москві.

Нагадаємо, в минулому році відомий французький актор став почесним таксистом окупованого Криму. Він отримав посвідчення почесного члена кримської профспілки "Таксист" під номером 777.

Варто відзначити, що за незаконне відвідування окупованого Російською Федерацією Криму Насері влучив у базу "Миротворця".

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