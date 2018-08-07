Фото: Сами Насери (GettyImages)

Сами Насери в ходе драки получил фингал

Знаменитого французского актера Сами Насери, который незаконно посещал оккупированный Россией Крым, избили в баре в Москве. В сети появилось фото 57-летнего актера с гематомой под глазом. Соответствующий снимок был опубликован на Telegram-канале Mash.

"Насери после драки в московском баре. Ну, по крайней мере, оригинальный сувенир из России, а не эти ваши магнитики", - с иронией написали в сети.

Фото: Саид Насери (t.me/breakingmash)

Также в Mash обнародовали видео, в котором мужчина, избивший звезду фильма "Такси", рассказывает о произошедшем.

"Обидчик Сэми Насери рассказывает, за что избил актера. Коротко: француз вел себя как быдло. Судя по фотографии Олега, Сэми еще легко отделался", - отметили в сообщении.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Скриншот (t.me/breakingmash)

Ранее появились детали стычки.

"Парень отдыхал в баре "Войс" со своим братом, слегка перепил, после чего начался классический московский (или вполне себе парижский) махач. Сами несколько раз попали по лицу, а также по руке - когда он пытался защититься от ударов. Насери отправился домой, проспался и уже на следующее утро поехал в больницу, где ему обработали все его травмы", - сообщили в Mash.

Ранее сообщалось, что известного французского актера-"крымнашиста" избили в Москве.

Напомним, в прошлом году известный французский актер стал почетным таксистом оккупированного Крыма. Он получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза "Таксист" под номером 777.

Стоит отметить, что за незаконное посещение оккупированного Российской Федерацией Крыма Насери угодил в базу "Миротворца".

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