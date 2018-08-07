Известного французского актера-"крымнашиста" избили в Москве

Сами Насери (Getty Images)

Звезда фильма "Такси" получил удар в лицо

Знаменитый французский актер, звезда фильма "Такси" Сами Насери, который попал в базу "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма, был избит в одном из московских баров. Как сообщает MK.ru, инцидент произошел в ночь на 5 августа.

В баре на Тверской улице актер отдыхал вместе с братом Ларби. Отмечается, что в какой-то момент у Насери завязался конфликт с другим посетителем заведения. После чего противник и ударил Насери по лицу.

Актеру пришлось обратиться в институт им. Склифосовского за помощью. По данным источников российского РБК в правоохранительных органах, в больнице Насери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра актер покинул больницу.

Фото: Сами Насери (Getty Images)

Расследованием инцидента занимается полиция.

Добавим, что детали драки стали известны из Телеграм-канала Mash.

По их информации, избили актера белорусы.

"Парень отдыхал в баре "Войс" со своим братом, слегка перепил, после чего начался классический московский (или вполне себе парижский) махач. Сами несколько раз попали по лицу, а также по руке - когда он пытался защититься от ударов. Насери отправился домой, проспался и уже на следующее утро поехал в больницу, где ему обработали все его травмы", - сообщает Mash.

При этом отмечается, что полиция уже нашла тех, кто избил Насери.

"Оказалось, что парни - приезжие из Беларуси. Они отдыхали в баре, но компания за соседним столиком слишком шумно себя вела. Один из ребят, Олег, подошел к бузотерам и сделал им замечание, на что был слегка отправлен suce ma bite. Это и был наш герой Сами Насери. За Олежку вступился его друг Игорь, после чего и смешались кони с людьми. Драку удалось разнять, причем, в процессе слегка прилетело и официантке, попавшей в самую гущу замеса", - поделились деталями Mash.

Напомним, французский актер Сами Насери стал почетным таксистом оккупированного Крыма. Ранее он заявлял, что его не страшат возможные санкции из-за посещения Крыма.

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