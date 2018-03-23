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У зірки "Сватів" стався інсульт

STYLERЗірки        23.03.2018 - 11:39
Фото: Швидка (РБК-Україна)
Фото: Швидка (РБК-Україна)

Актор Федір Добронравов пережив операцію

У забороненого в Україні російського актора Федора Добронравова стався інсульт. Зірці серіалу "Свати" і народному артистові РФ вже провели операцію. Про це повідомляє life.ru.

За даними видання, 17 березня актор погано почувався. У Добронравова порушилася мова і оніміла частина тіла з однієї сторони. Артисту викликали швидку медичну допомогу. Добронравова госпіталізували.

Фото: Федір Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)

Медики провели необхідну операцію, і зараз стан актора оцінюється як задовільний.

Раніше стало відомо, чому госпіталізували зірку "Сватів".

Нагадаємо коротко про головні події 22 березня (відео: РБК-Україна)

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Теги: Сваты, Федір Добронравов, российские артисты
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