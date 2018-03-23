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У звезды "Сватов" произошел инсульт

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 11:39
Фото: Скорая (РБК-Украина)
Фото: Скорая (РБК-Украина)

Актер Федор Добронравов пережил операцию

У запрещенного в Украине российского актера Федора Добронравова произошел инсульт. Звезде сериала "Сваты" и народному артисту РФ уже провели операцию. Об этом сообщает life.ru.

По данным издания, 17 марта актер плохо себя почувствовал. У Добронравова нарушилась речь и онемела часть тела с одной стороны. Артисту вызвали скорую медицинскую помощь. Добронравова госпитализировали.

Фото: Федор Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)

Медики провели необходимую операцию, и сейчас состояние актера оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, почему госпитализировали звезду "Сватов".

Напомним коротко о главных событиях 22 марта (видео: РБК-Украина)

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Теги: Сваты, Федор Добронравов, российские артисты
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