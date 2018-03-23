У звезды "Сватов" произошел инсульт

Актер Федор Добронравов пережил операцию
У запрещенного в Украине российского актера Федора Добронравова произошел инсульт. Звезде сериала "Сваты" и народному артисту РФ уже провели операцию. Об этом сообщает life.ru.
По данным издания, 17 марта актер плохо себя почувствовал. У Добронравова нарушилась речь и онемела часть тела с одной стороны. Артисту вызвали скорую медицинскую помощь. Добронравова госпитализировали.
Фото: Федор Добронравов (instagram.com-fedordobronravov)
Медики провели необходимую операцию, и сейчас состояние актера оценивается как удовлетворительное.
Ранее стало известно, почему госпитализировали звезду "Сватов".
Напомним коротко о главных событиях 22 марта (видео: РБК-Украина)