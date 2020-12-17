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Join UP! оконфузился из-за туров на Занзибар: полная Акуна Матата

Автор: Styler

Украинский туроператор Join UP! опять попал в неприятную ситуацию. Недавно на компанию, которая возмутила украинцев "дикими" ценами, пожаловались из-за неприемлемых условий отдыха в Танзании.

"Остров сладкой безмятежности. Это неофициальное название Занзибара. А чтобы эту безмятежность организовать - мы продумали все до мелочей. В частности, позаботились о трансфере до отеля. Групповой, индивидуальный, локальный или VIP - выбирать есть из чего", - говорится на странице туроператора в Facebook.

Но в комментарии к публикации киевлянка Елена Милютина оставила отзыв, в котором расписала свои впечатления от поездки в эту африканскую страну.

"Это точно, что беззаботности. Продаете туры как в пятизвездочные отели. А тут и "три" с трудом дашь. Номера не соответствуют заявленным. А при дожде потолок начал протекать по всех люстрах. Гид от туроператора не отвечал (обращались для решения проблем и были проигнорированы). Одним словом, полная Акуна Матата", - написала женщина.

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Скриншот комментария

Впоследствии представители компании пообещали разобраться в ситуации и попросили недовольную клиентку заполнить заявку в контроль качества на их сайте.

Напомним, что недавно туристка из Беларуси столкнулась с неприятным случаем, заказывая тур у Join UP!

А украинский путешественник обвинил популярного туроператора в "обмане".

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