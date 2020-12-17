Join UP! оконфузився через тури на Занзібар: повна Акуна Матата

Український туроператор Join UP! знову потрапив у неприємну ситуацію. Нещодавно на компанію, яка обурила українців "дикими" цінами, поскаржилися через неприйнятні умови відпочинку в Танзанії.

"Острів солодкої безтурботності. Це неофіційна назва Занзібару. А щоб цю безтурботність організувати - ми продумали все до найменших дрібничок. Зокрема, потурбувалися про трансфер до готелю. Груповий, індивідуальний, локальний чи VIP - вибирати є з чого", - йдеться на сторінці туроператора в Facebook.

Але у коментарі до публікації киянка Олена Мілютіна залишила відгук, у якому розписала свої враження від поїздки до цієї африканської країни.

"Це точно, що безтурботності. Продаєте тури як у п'ятизіркові готелі. А тут i "три" з трудом даси. Номери не відповідають заявленим. А при дощі стеля почала протікати по усіх люстрах. Гід від туроператора не відповідав (зверталися для вирішення проблем і були проігноровані). Одним словом, повна Акуна Матата", - написала жінка.

Скриншот коментаря

Згодом представники компанії пообіцяли розібратися у ситуації і попросили незадоволену клієнтку заповнити заявку в контроль якості на їхньому сайті.

Нагадаємо, що нещодавно туристка з Білорусі зіткнулася з неприємним випадком, замовляючи тур у Join UP!

А український мандрівник звинуватив популярного туроператора в "обмані".