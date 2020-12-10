Відомий український туроператор оскандалився: щоразу проблеми

Join UP! потрапив у скандал (фото: instagram.com/joinup.touroperator)

Мандрівник з України звинуватив популярного туроператора Join UP! в "обмані". Своє невдоволення чоловік висловив на відомому сайті "Отзовик", зазначивши, що з цією фірмою "щоразу проблеми".

"Не перший раз їдемо з цим туроператором, і кожен раз "кидалово" і обман. Перший раз вибрали тур через прийнятну ціну. У підсумку співробітники компанії в Туреччині нас "кинули" на $100, підсунувши фальшиву купюру", - поскаржився він.

Вдруге українець з сім'єю вибрали цього туроператора "через відсутність інших варіантів".

"Їхали в Чорногорію. І готель, який обрали, співпрацював тільки з цією компанією. І цього разу знову "кинули". Сказали доплатити за номер 60 євро, так як немає вільних номерів нашого класу. У результаті ми приїхали і... майже всі номери вільні. Просто розвели на 60 євро", - зазначив він.

"Успіхів, Join UP!. Сподіваюся більше наші долі не перетнуться", - резюмував чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно туристка з Білорусі також зіткнулася з неприємним випадком, замовляючи тур у Join Up!

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