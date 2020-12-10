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Известный украинский туроператор оскандалился: каждый раз проблемы

Киев, Четверг 10 декабря 2020 15:26
Известный украинский туроператор оскандалился: каждый раз проблемы
Join UP! попал в скандал (фото: instagram.com/joinup.touroperator)
Автор: Styler

Путешественник из Украины обвинил популярного туроператора Join UP! в "обмане". Свое недовольство мужчина высказал на известном сайте "Отзовик", отметив, что с этой фирмой "каждый раз проблемы".

"Не первый раз едем с этим туроператором, и каждый раз "кидалово" и обман. В первый раз выбрали тур из-за приемлемой цены. В итоге сотрудники компании в Турции нас "кинули" на $100, подсунув фальшивую купюру", - пожаловался он.

Во второй раз украинец с семьей выбрали этого туроператора "из-за отсутствия других вариантов".

"Ехали в Черногорию. И отель, который выбрали, сотрудничал только с этой компанией. И в этот раз опять "кинули". Сказали доплатить за номер 60 евро, так как нет свободных номеров нашего класса. В итоге мы приехали и... почти все номера свободны. Просто развели на 60 евро", - отметил он.

"Успехов, Join UP!. Надеюсь больше наши судьбы не пересекутся", - резюмировал мужчина.

Напомним, что недавно туристка из Беларуси также столкнулась с неприятным случаем, заказывая тур у Join Up!

Кстати, читайте также о том, подорожают ли туры из-за новых правил для туристических компаний.

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