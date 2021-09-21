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Автомобилистам перед отъездом из дома нужно заглянуть под капот: почему это так важно

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Вторник 21 сентября 2021 17:23
Автомобилистам перед отъездом из дома нужно заглянуть под капот: почему это так важно Водителя стоит заглянуть под капот авто (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

С наступлением холодов все учащаются случаи, когда бездомные коты гибнут под автомобилями. Поэтому важно, перед поездкой заглянуть под капот.

Об этом сообщает Ровенский гидрометцентр.

Так, в поисках теплого и уютного места животные прячутся под капоты автомобилей или на их колесах.

В частности, в большинстве случаев водители не замечают таких неожиданных "пассажиров", и животные погибают.

Поэтому важно, чтобы владельцы авто перед тем, как завести двигатель, осмотрели машину.

Автомобилистам перед отъездом из дома нужно заглянуть под капот: почему это так важно

Водителям советуют проверять авто перед поездкой (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)

"Обнаружить котика несложно, помочь ему освободиться из-под капота недолго, но так вы спасете жизнь. Не поленитесь перед выездом осмотреть автомобиль и предотвратить несчастный случай", – говорится в сообщении.

Почему коты лезут под машину

Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.

Где животные прячутся

Самые любимые места котов:

  • под авто;
  • под капотом;
  • под арками колес;
  • в выхлопной трубе.

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