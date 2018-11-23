Автомобильные лайфхаки водителям на зиму: что нужно знать

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Подготовка автомобиля к зиме не ограничивается только сменой летних шин - желательно учесть еще несколько важных нюансов

С наступлением холодов и снегопадов, когда зима уже действительно близко, автомобилисты принялись резко "переобувать" свои машины, и на многих шиномонтажах растянулись очереди, а сами мастера не преминули воспользоваться ажиотажным спросом. Однако подготовка ТС к снежной поре не ограничивается только сменой летних шин - нужно предусмотреть еще несколько важных нюансов, передают "Факты".

Для того, чтобы ваш автомобиль после ночи на улице не "страдал" от инея на стеклах изнутри, желательно перед парковкой за несколько минут до остановки автомобиля выключить печку, а уже после остановки не более чем на 10 минут открыть окна или двери. Таким образом салон остынет, и по утрам не будет запотевших стекол. Также лучше убедиться, что в салоне не скопилась влага (например, на ковриках). Утром, прогревая машину, желательно включить обдув стекол, а также обогрев заднего и лобового стекла.

Водители со стажем не рекомендуют на ночь поднимать "дворники", чтобы не ослабить пружину и даже повредить весь рычаг. Для того, чтобы они не примерзали к стеклу, опытные автомобилисты советуют снимать "дворники" на ночь и хранить в багажнике. Еще вариант - вырезать из пробки прокладки и подкладывать под ними так, чтобы не касались стекла.

В случае, если "дворники" все же примерзли, при помощи скребка во время прогрева авто можно приступить к уборке льда со стекол, и к тому времени, когда очередь дойдет до "дворников", те уже успеют оттаять.

Лучшим вариантом является "размерзайка" - размораживатель стекла - которой можно побрызгать на замерзшие стекла и щетки, и уже через 2-3 минуты их можно очищать от образовавшейся кашицы.

Специалисты не советуют включать "дворники" когда стекло сухое - так как их резиновая часть быстро изнашивается. Лучше перед этим побрызгать стекло омывающей жидкостью.

Если жидкость в бачке стеколоочистителя замерзла, существует нехитрый способ - просто залить в бачок изопропиловый спирт (альтернатовой может послужить и водка, но тогда процесс таяния потребует больше времени). Ну а в случае, когда бачок заполнен льдом под пробку, нужно аккуратно сверлить дыру во льду и постепенно заливать туда спирт.

Для того, чтобы разморозить утром замок на дверце автомобиля, лучше всего иметь под рукой баллончик с размораживающе-смазочной жидкостью (WD-40). Случается также, что что замок уже работает, а дверь примерзла и не поддается - тогда важно не дергать ее что есть силы (можно оторвать уплотнители или саму ручку) а наоборот, следует надавить на дверь и таким образом сломать образовавшийся лед. Кстати, во избежание примерзания дверей рекомендуется заранее обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой или глицерином.

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Видео: РБК-Украина