Коллаж РБК-Украина

Слева, прямо под рулем, есть один рычажок, переключаемый вниз-вверх

Автомобиль - очень сложное устройство. Неудивительно, что о некоторых его свойствах миллионы автомобилистов и не подозревают. Несмотря на то, что сменили уже несколько машин.

Тем не менее, начать пользоваться этой штукой никогда не поздно.

Слева, прямо под рулем, есть один рычажок, переключаемый вниз-вверх. Эта странная и таинственная вещь называется... "сигнал поворота". С ее помощью вы можете заставить мигать оранжевые лампочки на углах каждой фары автомобиля. Так можно обозначать повороты и перестроения на дороге.

Об этом устройстве в машине не знают 30% водителей

Об этом устройстве в машине не знают 30% водителей

Об этом устройстве в машине не знают 30% водителей

Об этом устройстве в машине не знают 30% водителей

Другим водителям это помогает сориентироваться на дороге и пропустить вас, не провоцируя ДТП.

Об этом устройстве в машине не знают 30% водителей

По наблюдениям экспертов, как минимум 30% людей не знают о том, что эта штука существует и работает.

Пожалуйста, расскажите об этом всем своим друзьям: возможно, в украинских городах станет хоть чуть-чуть безопаснее.

Видео: РБК-Украина