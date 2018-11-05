Максим Шкиль о том, почему Audi e-tron станет самым востребованным продуктом в ближайшее десятилетие

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Производство электрического кроссовера Audi e-tron начнется в 2018 году

Электрический кроссовер Audi e-tron имеет улучшенную аэродинамику, шумоподавление, устранение слепых зон и использование энергии торможения, благодаря чему автомобиль займет лидирующую позицию на рынке среди высокотехнологичных электромобилей. Такие мнения озвучил основатель крупнейшего в Украине дилерского центра "Audi Центр Одесса Юг" Максим Шкиль в обзорном материале издания Autocentre.ua.

Видео: Audi e-tron (YouTube/Audi Odessa)

"Audi e-tron — первый серийный электромобиль марки. Новинка не просто опирается на новейшие технологические решения и использует интеллектуальные системы, разработанные инженерами для флагманов модельного ряда – A8, Q8, но и задает новые стандарты. В частности, впервые на серийном автомобиле установлены виртуальные зеркала заднего вида", - рассказал Максим Шкиль и добавил, что комфорт и оснащение в e-tron на уровне флагманов.

По его мнению, такой уровень использования цифровых технологий в автомобиле может предложить только Audi.

Фото: audi.com

"На стороне e-tron – огромный опыт автомобильных инженеров Ингольштадта и точное знание потребностей клиента. Кроме того, модель, которая только что представлена, всегда уровнем выше конкурентов, поскольку технологии развиваются, инновации внедряются. Электрокары других производителей вышли раньше, не обновлялись, и так или иначе отстают по технологическим параметрам.

"В плане технологий e-tron видится более совершенным, чем конкуренты", - резюмирует Максим Шкиль. В свою очередь, председатель правления AUDI AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler) считает, что кроссовер Audi e-tron станет самым востребованным продуктом следующего десятилетия.

"Производство Audi e-tron начнется в 2018 году. Это будет первый электромобиль, идеально приспособленный для ежедневного использования на фоне конкурентов, представленных в сегменте. Запас хода более 500 километров и невероятные ощущения, которые дарит управление электромобилем, гарантируют, что этот спортивный кроссовер будет самым востребованным продуктом следующего десятилетия", - добавляет Штадлер.

Фото: audi.com

Отметим, что презентация электрокара прошла 17 сентября в Сан-Франциско.

Электрокар от Audi принадлежит к средней ценовой категории и разработан с прицелом на постоянное использование. Это – семейная машина на каждый день. Производители позиционируют его как автомобиль будущего.

Кроссовер Audi E-Tron отличается камерами вместо боковых зеркал, картинка с которых отображена на дверном дисплее. В списке оснащения также числится пневматическая подвеска, которая регулирует клиренс до 76 мм. Серийная версия Audi E-Tron также получила систему частичного автопилота. В движение кроссовер приводит две силовые установки, которые генерируют 408 л. с. с крутящим моментом в 660 Нм.

Видео: Audi e-tron (YouTube/Audi Odessa)