Не то топливо. Что делать, если бензиновую машину заправили дизелем

Различия между бензиновым и дизельным двигателем

В обоих случаях мы имеем дело с двигателями внутреннего сгорания. Во время сгорания топлива в цилиндрах появляется необходимая энергия для движения поршня и так далее. Различия появляются в процессе возгорания.

Например, в бензиновом двигателе топливо загорается от искры, которую дает свеча зажигания.

В дизельных двигателях свечей зажигания вообще нет, поэтому дизель зажигается от высокой температуры под давлением.

Дизельное топливо в бензиновом двигателе

Если дизельное топливо попадает в бензиновый двигатель, то искра не сможет его поджечь и вы никуда не поедете.

Но если в двигателе или самой топливной системе будет хоть немного бензина, то вы все же сможете завести авто и даже немного проехать.

Однако уже через 1-2 километра, машина начнет дымить и троить. То есть, как только большое количество дизеля дойдет до форсунков, можно считать это "финишем". Поэтому чем раньше вы заметите, что что-то не так, тем меньше вреда будет для авто и кошелька.

Спасти авто можно двумя способами. Первый - это если ситуация не критическая - самому слить из системы дизельное топливо. Второй способ более распространенный - это замена топливного фильтра, промывка форсунков и прочистка системы на СТО.

Бензин в дизельном двигателе

С дизельным двигателем ситуация немножко интереснее. Если, залить несколько литров бензина, то ничего страшного не будет. При условии, что у вас в баке литров 20 дизеля.

Заметим, что особенно зимой добавление небольшого количества бензина к дизелю - довольно распространенный способ сохранить дизельное топливо от замерзания.

Проблемы могут появиться, когда вы зальете слишком много бензина. В первую очередь это опасно тем, что двигатель будет работать и работать, пока какая-то важная деталь не выйдет из строя. Как, например, насос высокого давления, который смазывается дизелем и бесспорно перегреется без дизельного топлива.

Еще одним весомым отличием является стоимость устранения последствий поломки - на дизельном двигателе эта сумма будет выше. Даже при условии сохранения работоспособности деталей.