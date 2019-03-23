В центре Киева мажор на Maserati устроил стрельбу: все детали (фото, видео)

Мажор на Maserati устроил стрельбу в центре Киева из-за ДТП
Мажор на Maserati устроил стрельбу в центре Киева из-за конфликта, который произошел между двумя водителями после совершения ДТП. Владелец дорогой иномарки достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы.
Как сообщается, три автомобиля – Maserati, Toyota и KIA двигались по Парковой дороге, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Между водителями завязался конфликт, в результате которого водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по автомобилю КІА. После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия.
Водитель обстрелянного KIA – 27-летний киевлянин – не пострадал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты. Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.
Мажор на Maserati, который устроил стрельбу по автомобилю, пока не задержан. Как сообщают в полиции, следователи окрыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.
"Супруг ехал в автомобиле, а справа, с первой полосы, врезается Мазерати, и примерно через секунды 4 слева врезается Тойота - охрана его. Этот мужчина открыл окно и начал что-то орать, вышел с авто, пострелял и уехал.Сейчас хотят скрыть факт стрельбы и отдать автомобили тем людям", – рассказала супруга пострадавшего водителя KIA в сообществе dtp.kiev.ua.
Мажор на Maserati устроил стрельбу в центре Киева (видео: .facebook.com/dtp.kiev.ua)
Снимки с места происшествия, а также детали инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Там сообщили, что пострадавшего госпитализировали.
Мажор на Maserati устроил стрельбу в центре Киева (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети рассказали, что оружие было у двух участников конфликта.
"Водитель Toyota, а не Maserati, а вообще люди с Maserati и Toyota, все с пистолетами были. Пытались даже рукоятками разбить окна. На удивление, окна уцелели...", - рассказывает вероятный очевидец Сергей Сарнавский.
В сети многие шутят по поводу инцидента, некоторые также считают, что "стрелку" удастся уйти от закона:
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