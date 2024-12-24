Традиція, що дарує віру в завтра: фонд Ахметова привітав дітей у Києві

У Києві вчора, 23 грудня, привітали дітей під час традиційної Новорічної акції програми "Рінат Ахметов - Дітям!". Учасники зібралися з різних куточків України. Вже 24 роки ця акція є символом турботи та підтримки, даруючи тепло, радість та віру у краще майбутнє.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Ведучим події став амбасадор Фонду Ріната Ахметова, актор Олексій Суханов.

"Ця акція - символ надії та віри у майбутнє. За час її існування учасниками стали понад 1,2 мільйона дітей. Це неймовірна кількість маленьких українців, яким подарували турботу, увагу та впевненість у своїх силах", - зазначив Суханов.

На святі презентували надихаючі історії дітей, яким допоміг фонд.

Тимофій пройшов реабілітацію після важкого поранення, а зараз тренується у ФК "Шахтар Сталеві".

Арсен втратив батька, але отримав поштовх до розкриття таланту й став вести мотиваційні відео для однолітків у проєкті "Рінат Ахметов - Дітям. Твоя суперсила".

Софія пережила окупацію, але отримала професійне натхнення завдяки проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Твоя суперпрофесія", і тепер мріє стати журналісткою.

Усі ці історії - про те, як програма "Рінат Ахметов – Дітям" допомагає долати труднощі, прокладати шлях у житті та змінювати своє майбутнє.

Однією з ключових подій програми "Рінат Ахметов – Дітям" у 2024 році став конкурс есе "1000 днів війни. Мій шлях" серед учнів та учителів України. Цього року надійшло понад 4000 робіт. Учасники ділилися своїми переживаннями, розповідаючи про біль і втрати, але й демонструючи силу духу. Найкращі роботи увійшли до колекції Музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

Світлана Мистюк, завідувачка сектором відділу роботи з обдарованою молоддю державної наукової установи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, розповіла про значення конкурсу есе.

"Конкурс есе був започаткований Фондом Ріната Ахметова чотири роки тому і став важливим майданчиком для висловлення думок, переживань та досвіду. Тематика цьогорічного конкурсу - це 1000 днів війни. У кожної людини свій шлях через ці складні дні, але не кожен здатен розповісти про це відкрито. Учасники конкурсу - це надзвичайно сміливі діти та дорослі, які не лише поділилися своїми історіями, а й дали змогу іншим побачити цей досвід. Усі історії стануть частиною новітньої історії України, яку ми пишемо разом", - підкреслила вона.

Переможців конкурсу відзначили дипломами та цінними нагородами. Після цього на учасників заходу чекали творчі майстер-класи, веселі розваги, танці та спілкування. І, звичайно, усі отримали святкові подарунки.

Програма "Рінат Ахметов - Дітям" реалізує проєкти, які всебічно підтримують хлопчиків і дівчаток, чиє дитинство було відібрано через російську агресію. Завдяки програмі діти отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога Фонду охопила понад 5 млн дітей.

Частиною масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям" є Новорічна акція - традиція, яка не переривається уже 24 роки. Команда Фонду організовує свята для дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та дітей-переселенців у різних містах країни. "Рінат Ахметов - Дітям".