Гарбузові оладки без цукру за кілька хвилин: простий рецепт для всієї родини

Що вам знадобиться

Для швидких гарбузових оладок знадобляться прості продукти:

200 г гарбузового пюре;

1 яйце;

4-5 ст. л. борошна;

½ ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

½ ч. л. кориці;

1-2 ст. л. олії для смаження.

Якщо гарбуз недостатньо солодкий, до тіста за бажанням можна додати трохи меду або іншого підсолоджувача. Але для стиглого солодкого гарбуза це зовсім не обов'язково.

Готуємо оладки

Спочатку потрібно підготувати гарбуз. Найшвидше натерти його на дрібній тертці, а потім трохи протушкувати на сковороді під кришкою до м'якості. Також можна заздалегідь запекти гарбуз у духовці та зберігати готове пюре в холодильнику.

У мисці змішайте гарбузове пюре з яйцем, дрібкою солі та корицею. Добре перемішайте, щоб маса стала однорідною. Потім додайте борошно та розпушувач. Не варто одразу висипати все борошно: його кількість залежить від того, наскільки вологим вийшов гарбуз.

Тісто має бути густим, але м'яким - приблизно як на звичайні оладки. Якщо воно розтікається по мисці, додайте ще ложку борошна.

Розігрійте сковороду, налийте зовсім трохи олії та викладайте тісто ложкою невеликими порціями. Смажте оладки на невеликому вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку. Не робіть їх занадто великими, інакше вони можуть залишитися сирими всередині.

Готові оладки мають стати рум'яними зовні та м'якими всередині. Подавати їх можна зі сметаною, натуральним йогуртом, медом або фруктами.

А якщо хочеться несолодкого варіанту, просто не додавайте корицю, а покладіть у тісто трохи сушеного часнику, паприки чи зелені. Такі гарбузові оладки добре смакують як гарнір або легка вечеря.

До речі, всесвітньо відомий шеф-кухар і ресторатор Джеймі Олівер радить не викидати залишки готового гарбуза після приготування оладків, а перетворювати їх на суп або додавати до пасти.

Смачного!