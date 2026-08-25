Тыквенные оладьи без сахара за несколько минут: простой рецепт для всей семьи

Что вам понадобится

Для быстрых тыквенных оладий понадобятся простые продукты:

200 г тыквенного пюре;

1 яйцо;

4-5 ст. л. муки;

½ ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

½ ч. л. корицы;

1-2 ст. л. масла для жарки.

Если тыква недостаточно сладкая, к тесту по желанию можно добавить немного меда или другого подсластителя. Но для спелой сладкой тыквы это совсем не обязательно.

Готовим оладьи

Сначала нужно подготовить тыкву. Быстрее всего натереть его на мелкой терке, а затем немного протушить на сковороде под крышкой до мягкости. Также можно заранее запечь тыкву в духовке и хранить готовое пюре в холодильнике.

В миске смешайте тыквенное пюре с яйцом, щепоткой соли и корицей. Хорошо размешайте, чтобы масса стала однородной. Затем добавьте муку и разрыхлитель. Не стоит сразу высыпать всю муку: ее количество зависит от того, насколько влажной получилась тыква.

Тесто должно быть густым, но мягким - примерно как на обычные оладьи. Если она растекается по миске, добавьте еще ложку муки.

Разогрейте сковороду, налейте немного масла и выкладывайте тесто ложкой небольшими порциями. Жарьте оладьи на небольшом огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Не делайте их очень большими, по другому они могут остаться сырыми снутри.

Готовые оладьи должны стать румяными снаружи и мягкими внутри. Подавать их можно со сметаной, натуральным йогуртом, медом или фруктами.

А если хочется несладкого варианта, просто не добавляйте корицу, а положите в тесто немного сушеного чеснока, паприки или зелени. Такие тыквенные оладьи хорошо подходят как гарнир или легкий ужин.

Кстати, всемирно известный шеф-повар и ресторатор Джейми Оливер советует не выбрасывать остатки готовой тыквы после приготовления оладий, а превращать их в суп или добавлять в пасту.

Приятного аппетита!