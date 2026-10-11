Гарбузовий лате з маршмелоу: покроковий рецепт популярного осіннього напою

Що знадобиться для гарбузового маршмелоу

Для приготування приблизно 5 порцій маршмелоу знадобляться:

150 мл гарбузового соку

15 г желатину

250 г цукру

дрібка лимонної кислоти

харчовий барвник за бажанням

2 ст. л. цукрової пудри

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Для отримання соку потрібно взяти приблизно 400-500 г очищеного гарбуза та пропустити його через соковижималку. Якщо її немає, до гарбуза можна додати 100-200 мл води, подрібнити все блендером, а потім процідити через сито.

Як приготувати гарбузове маршмелоу

До 75 мл гарбузового соку додайте желатин, добре перемішайте та залиште приблизно на 15 хвилин. Після цього розтопіть суміш на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Окремо змішайте ще 75 мл гарбузового соку, цукор і дрібку лимонної кислоти. Поставте суміш на середній вогонь і готуйте приблизно 5-6 хвилин, доки цукор повністю не розчиниться.

Почніть збивати міксером желатинову суміш. Сироп доведіть до кипіння, а потім тонкою цівкою вливайте його до желатину, не припиняючи збивати. Продовжуйте, доки маса не стане густою. За бажанням наприкінці можна додати харчовий барвник.

Форму злегка змастіть олією та перекладіть у неї готову масу. Зверху накрийте харчовою плівкою, також змащеною олією, та поставте в холодильник на кілька годин.

Коли маршмелоу застигне, змішайте цукрову пудру з кукурудзяним крохмалем і обваляйте в цій суміші готові шматочки. Зберігати їх краще у закритому контейнері.

Що потрібно для гарбузового лате

На дві порції напою знадобляться:

100 г гарбузового пюре

30 г цукру або меду

1-1,5 ч. л. кориці

по 1/4 ч. л. мускатного горіха, імбиру та кардамону

300 мл молока

2 шоти еспресо або 100-150 мл готової розчинної кави

Кількість спецій можна регулювати на власний смак.

Як приготувати гарбузовий лате

У невеликій каструлі змішайте гарбузове пюре, молоко, цукор або мед та спеції. Поставте на вогонь і доведіть суміш до кипіння.

Після цього зніміть її з вогню та додайте готову каву. Добре перемішайте напій і розлийте по чашках.

Перед подачею додайте зверху домашнє гарбузове маршмелоу. Воно поступово танутиме у гарячому лате та зробить напій солодшим.