Тыквенный латте из маршмелоу: пошаговый рецепт популярного осеннего напитка

Что понадобится для тыквенного маршмелоу

Для приготовления примерно 5 порций маршмелоу понадобятся:

150 мл тыквенного сока

15 г желатина

250 г сахара

щепотка лимонной кислоты

пищевой краситель по желанию

2 ст. л. сахарной пудры

1 ст. л. кукурузного крахмала

Для получения сока нужно взять примерно 400-500 г очищенной тыквы и пропустить ее через соковыжималку. Если соковыжималки нет, к тыкве можно добавить 100-200 мл воды, измельчить все блендером, а затем процедить через сито.

Как приготовить тыквенный маршмелоу

К 75 мл тыквенного сока добавьте желатин, хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. После этого растопите смесь на водяной бане или в микроволновке.

Отдельно смешайте еще 75 мл тыквенного сока, сахар и щепотку лимонной кислоты. Поставьте смесь на средний огонь и готовьте около 5-6 минут, пока сахар полностью не растворится.

Начните взбивать миксером желатиновую смесь. Сироп доведите до кипения, а затем тонкой струйкой вливайте его в желатин, не прекращая взбивать. Продолжайте, пока масса не станет густой. По желанию в конце можно добавить пищевой краситель.

Форму слегка смажьте растительным маслом и переложите в нее готовую массу. Сверху накройте пищевой пленкой, также смазанной маслом, и поставьте в холодильник на несколько часов.

Когда маршмелоу застынет, смешайте сахарную пудру с кукурузным крахмалом и обваляйте в этой смеси готовые кусочки. Хранить их лучше в закрытом контейнере.

Что нужно для тыквенного латте

На две порции напитка понадобятся:

100 г тыквенного пюре

30 г сахара или меда

1-1,5 ч. л. корицы

по 1/4 ч. л. мускатного ореха, имбиря и кардамона

300 мл молока

2 шота эспрессо или 100-150 мл готового растворимого кофе

Количество специй можно регулировать по своему вкусу.

Как приготовить тыквенный латте

В небольшой кастрюле смешайте тыквенное пюре, молоко, сахар или мед и специи. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения.

После этого снимите ее с огня и добавьте готовый кофе. Хорошо перемешайте напиток и разлейте по чашкам.

Перед подачей добавьте сверху домашнее тыквенное маршмелоу. Оно будет постепенно таять в горячем латте и сделает напиток слаще.