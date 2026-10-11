Тыквенный латте из маршмелоу: пошаговый рецепт популярного осеннего напитка
Тыквенный латте уже давно стал одним из самых популярных осенних напитков, а в этом сезоне его предлагают дополнять тыквенным маршмелоу. Повторить такое сочетание можно и дома, причем маршмелоу легко приготовить самостоятельно.
Как приготовить тыквенный латте с домашним маршмелоу, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт фудблогерки TikTok.
Что понадобится для тыквенного маршмелоу
Для приготовления примерно 5 порций маршмелоу понадобятся:
- 150 мл тыквенного сока
- 15 г желатина
- 250 г сахара
- щепотка лимонной кислоты
- пищевой краситель по желанию
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
Для получения сока нужно взять примерно 400-500 г очищенной тыквы и пропустить ее через соковыжималку. Если соковыжималки нет, к тыкве можно добавить 100-200 мл воды, измельчить все блендером, а затем процедить через сито.
Как приготовить тыквенный маршмелоу
К 75 мл тыквенного сока добавьте желатин, хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. После этого растопите смесь на водяной бане или в микроволновке.
Отдельно смешайте еще 75 мл тыквенного сока, сахар и щепотку лимонной кислоты. Поставьте смесь на средний огонь и готовьте около 5-6 минут, пока сахар полностью не растворится.
Начните взбивать миксером желатиновую смесь. Сироп доведите до кипения, а затем тонкой струйкой вливайте его в желатин, не прекращая взбивать. Продолжайте, пока масса не станет густой. По желанию в конце можно добавить пищевой краситель.
Форму слегка смажьте растительным маслом и переложите в нее готовую массу. Сверху накройте пищевой пленкой, также смазанной маслом, и поставьте в холодильник на несколько часов.
Когда маршмелоу застынет, смешайте сахарную пудру с кукурузным крахмалом и обваляйте в этой смеси готовые кусочки. Хранить их лучше в закрытом контейнере.
Что нужно для тыквенного латте
На две порции напитка понадобятся:
- 100 г тыквенного пюре
- 30 г сахара или меда
- 1-1,5 ч. л. корицы
- по 1/4 ч. л. мускатного ореха, имбиря и кардамона
- 300 мл молока
- 2 шота эспрессо или 100-150 мл готового растворимого кофе
Количество специй можно регулировать по своему вкусу.
Как приготовить тыквенный латте
В небольшой кастрюле смешайте тыквенное пюре, молоко, сахар или мед и специи. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения.
После этого снимите ее с огня и добавьте готовый кофе. Хорошо перемешайте напиток и разлейте по чашкам.
Перед подачей добавьте сверху домашнее тыквенное маршмелоу. Оно будет постепенно таять в горячем латте и сделает напиток слаще.
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