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Вкусно 11 октября 2026, 18:43

Тыквенный латте из маршмелоу: пошаговый рецепт популярного осеннего напитка

Пряной кофе с тыквенным пюре станет еще вкуснее, если дополнить его домашним маршмелоу из тыквенного сока
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Тыквенный латте с маршмелоу (фото: Styler)
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Тыквенный латте уже давно стал одним из самых популярных осенних напитков, а в этом сезоне его предлагают дополнять тыквенным маршмелоу. Повторить такое сочетание можно и дома, причем маршмелоу легко приготовить самостоятельно.

Как приготовить тыквенный латте с домашним маршмелоу, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт фудблогерки TikTok.

Что понадобится для тыквенного маршмелоу

Для приготовления примерно 5 порций маршмелоу понадобятся:

  • 150 мл тыквенного сока
  • 15 г желатина
  • 250 г сахара
  • щепотка лимонной кислоты
  • пищевой краситель по желанию
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

Для получения сока нужно взять примерно 400-500 г очищенной тыквы и пропустить ее через соковыжималку. Если соковыжималки нет, к тыкве можно добавить 100-200 мл воды, измельчить все блендером, а затем процедить через сито.

Как приготовить тыквенный маршмелоу

К 75 мл тыквенного сока добавьте желатин, хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут. После этого растопите смесь на водяной бане или в микроволновке.

Отдельно смешайте еще 75 мл тыквенного сока, сахар и щепотку лимонной кислоты. Поставьте смесь на средний огонь и готовьте около 5-6 минут, пока сахар полностью не растворится.

Начните взбивать миксером желатиновую смесь. Сироп доведите до кипения, а затем тонкой струйкой вливайте его в желатин, не прекращая взбивать. Продолжайте, пока масса не станет густой. По желанию в конце можно добавить пищевой краситель.

Форму слегка смажьте растительным маслом и переложите в нее готовую массу. Сверху накройте пищевой пленкой, также смазанной маслом, и поставьте в холодильник на несколько часов.

Когда маршмелоу застынет, смешайте сахарную пудру с кукурузным крахмалом и обваляйте в этой смеси готовые кусочки. Хранить их лучше в закрытом контейнере.

Что нужно для тыквенного латте

На две порции напитка понадобятся:

  • 100 г тыквенного пюре
  • 30 г сахара или меда
  • 1-1,5 ч. л. корицы
  • по 1/4 ч. л. мускатного ореха, имбиря и кардамона
  • 300 мл молока
  • 2 шота эспрессо или 100-150 мл готового растворимого кофе

Количество специй можно регулировать по своему вкусу.

Как приготовить тыквенный латте

В небольшой кастрюле смешайте тыквенное пюре, молоко, сахар или мед и специи. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения.

После этого снимите ее с огня и добавьте готовый кофе. Хорошо перемешайте напиток и разлейте по чашкам.

Перед подачей добавьте сверху домашнее тыквенное маршмелоу. Оно будет постепенно таять в горячем латте и сделает напиток слаще.

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