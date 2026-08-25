Не перетворяться на кашу: як правильно закрити помідори чері на зиму

Що потрібно для помідорів чері з кетчупом чилі

Інгредієнти розраховані на одну літрову банку:

помідори чері - 650 г

часник - 1 великий зубчик

сіль - 1 чайна ложка

цукор - 2 столові ложки

оцет - 1 столова ложка

кетчуп чилі - 3 столові ложки

вода - приблизно 400 мл.

Для цього рецепта можна використовувати як червоні, так і жовті помідори чері. Важливо, щоб вони були стиглими, але достатньо щільними - тоді після маринування вони краще збережуть форму.

Як приготувати мариновані чері

Спочатку підготуйте літрову банку та кришку. Банку потрібно добре вимити й простерилізувати зручним для вас способом.

Помідори переберіть, вимийте та щільно складіть у банку. Великий зубчик часнику розріжте на кілька частин і додайте до помідорів.

Після цього залийте вміст банки крутим окропом, накрийте кришкою та залиште приблизно на 10 хвилин. Цього часу достатньо, оскільки чері невеликі за розміром.

Через 10 хвилин обережно злийте воду з банки в каструлю. Орієнтовно з літрової банки виходить близько 400 мл рідини. Поставте каструлю на вогонь і доведіть воду до кипіння.

Поки вода нагрівається, безпосередньо в банку додайте сіль, цукор, оцет і кетчуп чилі. Потім залийте помідори киплячою водою до самого верху.

Закрийте банку кришкою, переверніть догори дном, добре укутайте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.

Який смак у таких помідорів

Головна особливість цієї заготовки - поєднання солодкого та гострого смаку. Кетчуп чилі робить маринад більш насиченим і додає йому приємної пікантності, а часник підсилює аромат.

При цьому гостроту легко регулювати. Якщо ви не любите пекучих закусок, кетчуп чилі можна замінити на звичайний лагідний кетчуп. Так помідори залишаться ароматними та пікантними, але без вираженої гостроти.

До речі, цей рецепт підходить не лише для чері. За бажанням можна використовувати й звичайні помідори, підібравши невеликі та щільні плоди.

Що важливо врахувати

Помідори не варто надто сильно утрамбовувати в банку, щоб не пошкодити шкірку. Для заготівлі краще брати приблизно однакові за розміром плоди - так вони рівномірніше прогріються.

Також не варто змінювати пропорції оцту навмання, якщо ви плануєте зберігати заготовку тривалий час. Для домашнього консервування важливо дотримуватися перевірених пропорцій кислоти, солі та цукру, а банки й кришки мають бути належно підготовлені.

Як зробити, щоб помідори не потріскалися

Щоб чері після консервування залишилися цілими й не перетворилися на кашу, важливо правильно вибрати самі помідори. Для заготовок найкраще підходять стиглі, але щільні плоди без тріщин, пошкоджень і ознак перестигання.

Фахівці Penn State Extension пояснюють, що розтріскування відбувається, коли внутрішня частина помідора розширюється швидше, ніж його шкірка. У перестиглих плодів вона стає менш міцною, тому ризик пошкодження зростає.

National Center for Home Food Preservation також радить використовувати для домашнього консервування лише якісні помідори та уникати перестиглих плодів. Чері варто акуратно вкладати в банки, не притискати їх занадто сильно та одразу відбраковувати пошкоджені.

А ось популярну пораду проколювати помідори зубочисткою біля плодоніжки не варто сприймати як гарантований спосіб зберегти шкірку цілою: в авторитетних рекомендаціях із домашнього консервування такого методу немає.